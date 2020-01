Přitom to na Strahově dlouho na žádné gólové hody nevypadalo. Slávisté sice začali aktivně, ale žádný z jejich pokusů gólem neskončil, a když už se to v sedmnácté minutě Júsufovi podařilo, jeho branka nebyla uznána kvůli ofsajdu.

Budějovičtí měli víc štěstí. Centrovaný míč Mészároše v devětadvacáté minutě obrana slávistů nedokázala odvrátit, zato Mršič už věděl, co s ním. Kolář poprvé kapituloval a Slavia stejně jako s Ústím nad Labem prohrávala.

V druhém dějství se z úvodní jedenáctky představili v dresu Slavie jen Oscar a Kolář a právě první jmenovaný stál za vyrovnáním. Těžil z centru Koska a hlavou poslal míč k tyči.

V sedmdesáté minutě už Slavia vedla. Efektním i efektivním pokusem se o třetí branku utkání postaral Stanciu. Do konce dueluscházelo jen dvacet minut, ale střelecký účet byl teprve v polovině.



Hned o dvě minuty později to totiž bylo zase nerozhodně, vyrovnával po rohovém kopu Polom. Slavii znovu vrátil vedení čtvrt hodiny před koncem z penalty opět Stanciu, přesto to Pražanům na výhru nestačilo.



V 88. minutě vyrovnával Schranz a Slavia tak ve druhém přípravném utkání zimní přestávky remizovala s Českými Budějovicemi 3:3.