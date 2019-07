Klub za něj zaplatí podle Sky Sports nejvyšší částku ve své historii 8 milionů liber (asi 227 milionů korun). Transfer pomůže i olomoucké Sigmě, která by měla dostat část peněz.

Právě z Olomouce v roce 2010 sedmnáctiletý Kalas do Anglie vyrazil. Chelsea měla podle britských médií zaplatit 5,2 milionu liber, k tomu si Hanáci tehdy vyjednali i podíl na případném dalším přestupu, který by měl činit 10 procent. To už je velice příjemný příspěvek do klubové kasy.

„Nejsou to záležitosti, které bychom chtěli nějak obšírně komentovat. Tento přestup je o Chelsea, Bristolu a Tomáši Kalasovi, ne o Sigmě,“ řekl sportovní ředitel olomouckého klubu Ladislav Minář.

„Procenta z Tomášova dalšího přestupu máme, ale přesnou částku momentálně neznám. Pokud vím, tak ani oba kluby přesnou výši přestupové sumy nezveřejnily. Každopádně je to pro nás příjemná pomoc a vítáme, že Tomáš přestoupil,“ uvedl předseda představenstva Petr Konečný.

Zároveň však dodal, že nejde o částku, která by zásadně ovlivnila rozpočtové plány Sigmy. „Určitě to není tak, že teď můžeme koupit okamžitě hráče za 10 milionů, nebo že jsme zajištění na několik sezon. To bohužel opravdu ne,“ řekl Konečný.

SLUŽEBNĚ NEJSTARŠÍ V CHELSEA

Sám Kalas, který v minulé sezoně pomohl Bristolu k osmému místu v League Championship, se z transferu těší.

„Zájem z Bristolu byl celou sezonu velký, ale to bylo i předtím od Middlesbrough a od Fulhamu, pak se ale nic nestalo a žádná nabídka nepřišla. Tak jsem rád, že do třetice to vyšlo a že v týmu, ve kterém jsem chtěl zůstat, nakonec zůstanu,“ citoval Kalase web jeho zastupující agentury Sport Invest.

„Jen škoda, že jsme nepostoupili nebo nebyli v play off. O to více se ale budeme v této sezoně snažit, aby to vyšlo,“ dodal Kalas, který se upsal na čtyři roky.

Olomoucký odchovanec v Chelsea strávil oficiálně devět let, což z něj dělalo služebně nejstaršího hráče v současném kádru. Na sociálních sítích objevily vtípky, že jen těsně přišel o benefiční zápas, který se hráčům věnuje po deseti letech služby.

V prvním týmu Blues však Kalas strávil fakticky jen sezonu 2013/14. V ní si pod trenérem Mourinhem připsal celkem 4 soutěžní starty, z toho dva v ligové soutěži, včetně debutu proti Liverpoolu, a po jednom v Lize mistrů a Ligovém poháru.

Kromě zmíněné sezony jinak český reprezentant putoval po hostováních. Postupně vystřídal nizozemský Arnhem, německý Kolín nad Rýnem a Middlesbrough s Fulhamem ve druhé nejvyšší soutěži.

Tomáš Kalas

Narozen: 15. května 1993

Klubová kariéra:

Sigma Olomouc (2010), Chelsea (2010-11), Vitesse Arnhem (2011-13, host.), Chelsea (2013-14), Kolín nad Rýnem (2014, host.), Middlesbrough (2015-16, host.), Fulham (2016-18, host.), Bristol City (2018-19, host.).

Bilance v české lize: 5 zápasů/0 gólů

Bilance v reprezentaci: 19 zápasů/2 góly

Úspěchy:

stříbro na ME U19 2011, Talent roku ČR 2012, dva postupy do Premier League (s Middlesbrough a Fulhamem)