Přestupová sága je u konce. Stanciu opouští Slavii, míří do čínského Wu-Chanu

Už je to tady zase. Nicolae Stanciu je na odchodu ze Slavie. Tentokrát by však měly být zvěsti o přestupu rumunského fotbalisty pravdivé. Lídr českého mistra má zamířit do Číny.

Nicolae Stanciu je na odchodu ze Slavie. | Foto: ČTK

Podle informací serveru iDnes.cz má Stanciu odejít do čínského Wu-Chanu. Pražský klub obdržel nabídku, na kterou šéf Jaroslav Tvrdík kývl. Slavia by za svoji hvězdu měla získat zhruba 100 milionů korun, tedy podobnou částku, za kterou ho přede dvěma a půl lety koupila. Stanciu se loučí. Agentka potvrdila odchod rumunské hvězdy ze Slavie Už v prosinci agentka rumunského záložníka Anamaria Prodanová oznámila, že Stanciu má několik nabídek mimo evropský kontinent a Slavii v lednu opustí. Přestup zkušeného fotbalisty byl na spadnutí už loňskou zimu i letos v létě. Slavia však odmítla i tureckého giganta Galatasaray Istanbul. Nyní Rumuna dělí od přestupu do Wu-Chanu už jen zdravotní prohlídka.