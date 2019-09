Určitě s výsledkem a také s povedeným tahem, kdy tým nastoupil bez typického defenzivního záložníka a naopak s čerstvou posilou Pablem Gonzálezem v základní sestavě. Právě nevysoký Španěl byl u klíčového momentu zápasu. Po jeho ráně z dálky dorážel Martin Nešpor a nasměroval Sigmu za třemi body. „Musím ho pochválit. Udělal to nejdůležitější. Po jeho střele se nám ten zápas otevřel,“ řekl Látal, který ale našel na utkání i flíček. Opavští fanoušci převýšili v podpoře mužstva ty olomoucké ne o třídu, ale spíš o dvě. „To mě strašně mrzí,“ uvedl.

Překvapila vás Opava přístupem k zápasu. Kdy v prvním poločase rezignovala na útok a jen bránila.

Čekali jsme to. Opava hrála to, co se Slavií. Stáhli se do bloku a jejich defenziva byla výborná. Měli jsme s tím obrovské problémy. Nemohli jsme se dostat do zakončení, ani do větší šance. První poločas nebyl z naší strany moc dobrý. Pomohla nám vstřelená branka.

Co jste říkal mužstvu o přestávce?

Hráče jsem nabádal, aby chodili do křídelních prostorů a zkoušeli hrát jeden na jednoho. A taky aby stříleli z dálky. A Pablo vystřelil krásně. Pak se hra otevřela a hrálo se nahoru dolů. I Opava se potom zlepšila, měla tam nějaké náznaky. Nám se to pak podařilo díky ještě jedné pěkné akci dotáhnout do vítězného konce. Jsme za to strašně rádi. Před tím dlouhým týdnem, který nás čeká před zápasem s Jabloncem, je to povzbuzení, že jsme se dostali na čtvrté místo.

Neříkáte si náhodou: „kde jsme mohli být“, když si uvědomíte, jakým způsobem jste v některých zápasech poztráceli body?

Musíme se na všechny zápasy podívat i z druhé stránky. Na Spartě jsme klidně mohli prohrát. Na začátku druhého poločasu tam při nás stálo velké štěstí. Fotbal je takový a v naší lize je to hodně vyrovnané. Často rozhodují právě detaily. Dneska Pablo vystřelil, Nešpor byl na správném místě a celý zápas se změnil a byl úplně jiný. V dalších zápasech je to stejné. Teď jedeme do Jablonce a zase to může být podobné.

V reprezentační pauze přišel do týmu Španěl Pablo González. Měl jste hned jasno, že půjde rovnou do základu?

Abych řekl pravdu, tak po dvou dnech jsem byl rozhodnutý. Věděli jsme, že doma budeme hrát do plné obrany. A on je hráč, který umí dát dobrou průnikovou přihrávku, dobře vystřelit, což taky ukázal. Měl jsem trošičku obavu z toho, že budeme hrát bez klasické šestky, protože zůstal na lavičce Lukáš Greššák. Ale zvládli jsme to.

Kde by mělo být jeho ideální místo v sestavě?

Dnes byla jeho role tak na osmičce. Není to pro něj jednoduché. Nějakou adaptaci určitě bude potřebovat, protože se známe nějakých deset dní a trénuje s námi ještě míň. S mužstvem se spíš sžívá. Dnes to ale zvládl výborně. Udělal to nejdůležitější. Po jeho střele nám ten zápas otevřel. Právě to jsme od něj čekali.

Nemrzí vás, že ačkoliv jste doma hráli vy, tak domácí prostředí měla spíš Opava?

Co na to říct? Mrzí mě to strašně. Je mi to vážně líto. Myslím si, že Olomouc bývala vždycky fotbalové město. Navíc se nejedná jen o Opavu, která měla vždycky fantastické fanoušky. Podobné to ale bylo i se Zlínem nebo s Karvinou, kteří tady také měli převahu. Doufám, že aspoň tím, že jsme poskočili na čtvrté místo, bychom mohli diváky přilákat.