Pane prezidente, infarktový zápas v Jihlavě jste nestihl kvůli pracovnímu vytížení nebo jste na to jen neměl nervy?

Druhá varianta je správně. Musím se přiznat, že poslední dobou jsem ty vypjaté zápasy moc nedával. Víte dobře, že fotbal hodně prožívám a jednoduše jsem to dobře nesnášel. Byla to nejemotivnější sezona za dobu, co ve fotbale působím.

Jakým slovem byste uplynulou sezonu nejlépe vystihl?

Trápení. Byť se šťastným koncem, ale trápení.

Vy jste v zimě sám inicioval příchod legendárního kouče Františka Straky. Jak tento krok s odstupem času hodnotíte? Šlo o vaše nejlepší fotbalové rozhodnutí v životě?

Nejprve to trochu poupravím - o zásadních věcech se v klubu bavíme společně, šlo tedy o kolektivní rozhodnutí. Na mně je „pouze“ to finální rozhodnutí. Někdo ten konečný verdikt holt vynést musí (úsměv). Ale k vaší otázce – určitě si můžeme říct, že se tento tah povedl. Tímto bych chtěl panu Strakovi poděkovat, že do toho s námi v tak složité situaci šel a ligu pro klub i město zachránil.

Takže je asi jedině dobře, že bude u týmu pokračovat?

Ano, jsem rád, že jsme se domluvili na spolupráci pro nadcházející sezonu.

S čím určitě nemůžete být spokojen, byly předváděné výkony. Do jaké míry za to mohlo nekonzistentní složení mužstva? Každý trenér si s sebou do kádru přivedl své hráče, pak odešel a hráči v klubu zůstali, ovšem už novému trenérovi…

My se vždy maximálně snažíme vyjít vstříc představám trenéra. Skladbu kádru spolu konzultujeme, ale do jisté míry necháváme trenérovi volnou ruku, aby si tým sestavil podle svého. Pravda, letos nám to moc nefungovalo, ale je to vázáno i na naše finanční možnosti. Nejsme klub, který pracuje s třistamilionovým rozpočtem a toto naprosto ovlivňuje skladbu našeho mužstva.

Přesto - nebudete při výběru hráčů v letním přestupovém období opatrnější?

Tady nejde o opatrnost, my se musíme řídit tím, co si můžeme dovolit. Určitě nejsme klubem, který se bude pouštět do nějakých finančních dostihů s konkurencí. Pak se ale samozřejmě často můžeme během sezony dostat do situace, kdy jsou lidé nespokojeni s fotbalovým umem hráčů. Herní kvalita občas chybí, na druhé straně jsme letos zažili opravdu výjimečnou sezonu v tom smyslu, že jsme se o body sami připravovali individuálními chybami hráčů.

Pardon, ale nesouvisí to tedy právě s tou chybějící herní kvalitou některých hráčů, o které jste hovořil? Nenabízí se třeba varianta angažovat místo pěti druhořadých cizinců dva kvalitní hráče a kolem nich nabalit talentované odchovance z domácí líhně, jako se to daří v případě Lingra, Pastornického či Smrže?

Jistě, o tom se můžeme dlouze bavit u piva. My jsme poztráceli spoustu bodů v zápasech, kdy jsme nebyli horší, ba naopak, ale body nám utekly po nějakých penaltách nebo jiným způsobem, ale hlavně po osobních chybách hráčů. Vybavuji si třeba smolné okamžiky Marka Janečky a určitě si nikdo nedovolí tvrdit, že Marek nemá ligové kvality. Byla to specifická sezona, doslova pro kardiaky, která se už, doufám, nebude opakovat. A jen doplním, pochopitelně naší snahou bude dál zapracovávat do kádru naše mladé kluky. Při výběru hráčů ale pořád budeme limitovaní našimi možnostmi. A pokud mám být upřímný, pro nás je prvořadé, abychom získali hráče, který chce za náš klub hrát a nechat na hřišti srdce, než cenově přeplácet a přemlouvat k příchodu do Karviné nadstandardního fotbalistu, který ale u nás zase tak moc hrát nechce.

Karviná začne v lize čtvrtou sezonu, takže místní fotbal špatně určitě neděláte. Jak ale podle vás přesvědčit fotbalovou veřejnost na Karvinsku, aby si vážila už jen holého faktu, že se v Karviné může hrát samotná liga, a nechodila na stadion jen v případě, že se mužstvu daří?

Tak to bude běh na dlouhou trať. My jsme si vědomi toho, že asi nikdy nebudeme hrát o Ligu mistrů nebo o poháry, toto je bohužel úděl většiny malých klubů. Já chápu, že když si divák zaplatí vstupenku, chce doma vidět vítězství svého týmu. Ale jsme zase u toho, rozhoduje herní kvalita na hřišti, respektive jakou si kdo může dovolit. Za každého fanouška na stadionu budeme rádi a budeme se snažit i o to, abychom byli doma mnohem úspěšnější, než tomu bylo v uplynulé sezoně. Občas to ale prostě nevyjde.