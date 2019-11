Jenže domácím Ševcům to na výhru nad Sigmou stačilo, a tak Hanáci protáhli sérii bez vítězství na sedm utkání.

„Série už je dlouhá. Je možná dobře, že bude reprepauza a budeme si moct něco říct. Čekají nás teď dva těžké domácí zápasy, ale proč bychom to nemohli být my, kdo jako první v lize Slavii porazí,“ prohlásil zkušený devětatřicetiletý brankář.

Zlín měl jediné střely na branku až v závěru zápasu. Je to k vzteku prohrát po takovém průběhu?

Asi jsme prohráli na krásu. Určitě jsme byli po většinu zápasu lepším týmem. Neodvážím si ale ani bod. Zlín jsme místy mačkali jako citron, ale bohužel jsme z toho nevytěžili ani nějakou gólovou střelu na bránu. Rakovan tam měl možná jednu nebo dvě situace, které musel řešit. Dozadu jsme to zvládali suprově. Soupeř měl dvě střely. Jednu jsem vytáhl na tyč a druhou trefili tak, že v bráně mohl být kdokoliv, třeba Buffon. Takové teď dostáváme góly, že se gólman jenom kouká. To mě štve, že s tím nejsem schopný nic dělat a klukům pomoct.

Gólová rána byla nechytatelná?

Trochu jsem skočil, ale vyletělo to zpoza těl a zapadlo do boční sítě nahoru. Pro mě to bylo nechytatelné.

Nebyla chyba, že se Kolář vůbec dostal ke střele?

Měli nějaké tři standardky za zápas. Pak pět minut před koncem to tam propadne. Nevím, jestli je to koncentrace. Dostal asi dost prostoru. Obstřelil to pěkně. My jsme měli smůlu, že jsme z podobných situací trefili hráče. Oni z toho dali krásný gól. Zápasů jsme poztráceli hodně. Je možná dobře, že je reprepauza a bude čas si něco říct.

I nějaká tvrdší slova?

To si nemyslím. Dnes jsme podle mě hráli dobře. I poslední tři zápasy. Na Baníku jsme prospali první poločas, ale posledních 15 minut už bylo excelentních a byla z toho vyrovnávací branka. Pokračovalo to doma s Boleslaví, což byl výborný výkon, ale jenom za bod. Dnes to kluci taky zvládli. David Zima hrál první zápas a byl to od něj super výkon. Ale nemáme ani ten bod. To člověka štve. Musíme se trochu povzbudit. Myslím si, že soupeře přehráváme fyzicky, cesta je asi správná, ale chybí nám góly.

Už jste nevyhráli sedm zápasů, tabulkou klesáte. Zažili jste už i horší sezony, ale je to pro vás strašák, že můžete vypadnout z desítky?

Série bez výhry je dlouhá. Ale myslím si, že v některých zápasech jsme hráli hůř než v posledních kolech a body jsme udělali. Nevím, jestli si kluci ještě zvykají na ten nový styl. Ale podle mě hrajeme celkem pěkný fotbal. Když tam kluci vepředu rotují a dávají si to, tak soupeři mají problémy. Vítězství ale stále nepřichází. Po reprepauze nás čekají dva těžké domácí zápasy, ale na druhou stranu, proč bychom to nemohli být právě my, kdo jako první Slavii v lize porazí. Musíme si věřit.