Předčasný konec fotbalové ligy. Kvůli koronaviru v Opavě nikdo nesestoupí

Letošní ročník FORTUNA:LIGY nepozná sestupující tým. Může za to koronavirus - kvůli nakaženému fotbalistovi v Opavě se neodehrají poslední dvě kola skupiny o záchranu. V praxi to znamená, že tým ze Slezska půjde do dvoutýdenní karantény a z časového hlediska se soutěž nestihne dohrát.

Utkání Fortuna ligy, SFC Opava -1.FK Příbram. Zleva Filip Souček, Jaroslav Tregler. 28.6.2020 v Opavě. | Foto: Deník / Lukáš Ston