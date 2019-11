U Litavky se diváci rozhodně nenudili, ačkoliv by se tak při pohledu na skóre mohlo zdát. Hned po minutě hry se ke střele dostal hostující Šulc, gólman Kočí jeho pokus lapil. Následující minuty ale patřily Příbrami. Takřka ihned po střele Šulce na druhé straně prodloužil centr Zemana za obranu Alvir, našel Polidara, jeho stoprocentní šanci ovšem zlikvidoval Fendrich. Příbramský mladík byl v úvodu velmi aktivní. O chvíli později Fendrichovi potíže jeho ostrý centr, který opavský brankář neudržel, ale v blízkosti nebyl nikdo z domácích, kdo by dorazil míč do sítě.

V 16. minutě kopal standardku opavský Zavadil. Jeho centrovaný balon se snažili do branky uklidit Žídek s Dedičem, avšak ani jednomu nebylo přáno. Prvního vychytal Kočí, druhý netrefil prostor mezi třemi tyčemi. V té chvíli měla Opava mírně navrch. O dvě minuty později pálil nebezpečně Řezníček. Poté zase zahrozil z trestného kopu z dobré pozice Zavadil. Jeho střele však chyběla větší razance a Kočí jeho pokus efektně i efektivně lapil. Ve 28. minutě viděl Sus špatně postaveného brankáře Kočího, pokoušel se ho přehodit, domácí strážce svatyně balon vytáhl na roh.

Na druhé straně došlo k závaru po centru Zemana. Alvir vytěžil z dané situace jen roh. Opava kontrovala jedovkou Helebranda. Devět minut před poločasem kopal standardku Zeman, balon šťastně hlavičkoval Kodr, Fendrich pohotovým zákrokem vyrazil na roh.

V úvodu druhého poločasu mohla nejprve udeřit Opava. Žídkovi chyběl k usměrnění Zavadilova centru jen kousek. V následujících minutách to o žádných šancích nebylo. Až v 69. minutě se opřel z velké dálky do míče příbramský obránce Nový a Fendrich vyrážel na roh. Po jeho zahrání zachraňoval po zakončení Kodra Fendrich. Příbram dále hrozila ze standardních situací, leč neúspěšně. Poslední slovo tak nakonec měla Opava, když po rohovém kopu zakončoval Žídek, ale gólman Kočí vyrazil míč na břevno.

Oba celky tak prodloužily své čekání na vítězství. Příbram na devět, Opava dokonce na čtrnáct zápasů.

Ohlasy trenérů:

Roman Nádvorník - trenér 1. FK Příbram: Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Opava neměla co ztratit, mohla jen získat. Nám naopak domácí prostředí velelo zápas zvládnout a vyhrát. Hráčům musím poděkovat za to, že zápas odpracovali, nechali na hřišti všechno, ale bohužel nás srazila špatná efektivita. Hned na začátku jsme se dostali do stoprocentní šance Polidarem a měli jsme jít do vedení. To se bohužel nestalo a podle toho se odvíjel další průběh zápasu. Oba týmy bojovaly a bylo jasné, že rozhodne jedině standardní situace nebo nějaký propadlý míč za obranu. Vypracovali jsme si ještě nějaké příležitosti, jako třeba Kodr, ale ve finále jsme měli v devadesáté minutě obrovské štěstí při šanci Žídka, kdy nás podržel Kočí.

Josef Dvorník - trenér SFC Opava: My jsme si přijely minimálně pro bod. Poté závěrečné šanci Žídka bychom samozřejmě chtěli tři body, ale jsme realisté. Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme podle mě byli oproti Příbrami lepší na míči. Mohli jsme dostat branky jen ze standardní situace, které domácí velmi dobře zahrávali, měli dobrý náběh, navíc jsme měli na hřišti dnes o něco menší sestavu. I tak jsme to ale zvládli s bravurou, s bodem jsme spokojeni, přestože se nám nepodařilo vstřelit gól, jak jsme chtěli. Věřím ale, že vzhledem k práci a kvalitě, kterou kluci dnes odvedli a odvádí, se to štěstí už v dalším domácím zápase přikloní na naši stranu a všechno protrhneme.

1. FK Příbram – SFC Opava 0:0

Rozhodčí: Rejžek – Blažej, Koval.

Příbram: Kočí – Nový, Tregler, Kodr, Dramé (46. Soldát) – Zeman, Šimek, Rezek, Alvir (78. Slepička) – Polidar – Škoda. Trenér: Roman Nádvorník.

Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Žídek, Helebrand – Řezníček (71. Juřena), Zavadil – Sus (90. Schaffartzik), Šulc (85. Souček), Mondek – Dedič. Trenéři: Josef Dvorník, Alois Grussmann.