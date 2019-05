„Nebyl to jednoduchý zápas. Brno ukázalo svojí kvalitu, především ve vzduchu, s čímž jsme si nedokázali poradit. Škoda s Magerou nám dělali velké problémy. Přesto jsme vstřelili tři góly a byla z toho, nechci říct, jenom remíza, protože jsme v závěru zápasu dotahovali, ale je velká škoda, že jsme si z Brna neodvezli vítězství. I když na druhou stranu výsledek byl zasloužený a spravedlivý,“ vrátil se Jan Rezek úvodnímu barážovému utkání na brněnské Srbské, jehož výsledek dává Příbrami před druhým zápasem dobou šanci na záchranu.

Ale rozhodně ještě ne definitivu. K té potřebuje mužstvo trenéra Romana Nádvorníka zvítězit nebo uhrát remízu 2:2 a nižší. „Jsme teprve v poločase. Těžko to teď nějakým způsobem můžeme hodnotit. Jsou to nervy a budou, až do konce,“ nepodléhá uspokojení z výsledku první zápasu zkušený záložník, který ale věří, že Středočeši potvrdí na domácím trávníku svou dobrou letošní bilanci. „Doma hrajeme malinko jinak, než venku a daří se nám, což nechci zakřiknout,“ podotýká sedmatřicetiletý fotbalista.

Zároveň doufá i v pomoc příbramských diváků. „V Brně se hrálo před skvělou kulisou a Zbrojovce to hodně pomohlo. Já věřím, že i nás přijdou v domácí odvetě podpořit fanoušci v hojném počtu,“ přeje si Rezek.

Že právě pověstný dvanáctý hráč, může být rozhodujícím faktorem velké dosud vyrovnané bitvy, si uvědomuje i vedení příbramského klubu, které si proto pro návštěvníky připravilo zajímavé bonusy. Mimo jiné proběhne i soutěž o zapůjčení automobilu na víkend. „Jakmile skončí první půle utkání, budou do hlediště vhozeny míčky, kdo je chytí, půjde soutěžit. Navíc všechny osoby starší osmnáct let, obdrží ke vstupence nebo permanentce kupon na pivo zdarma,“ prozradil připravené speciality marketingový ředitel Tomáš Větrovský. „Přijďte si užít nedělní podvečer a podpořte celý tým v nejdůležitějším utkání letošní sezony,“ vzkazuje fanouškům.

Zvládne Příbram s jejich pomocí udělat poslední potřebný krok, aby si zajistila účast i v příštím ročníku FORTUNA:LIGY? „Doufám, že to společně dotáhneme do úspěšného konce a zachráníme se v lize,“ věří Rezek.

Výkop duelu je u Litavky v neděli, netradičně v 18.30.