V Uherském Hradišti už se bude pouze doplňovat skóre do konečné tabulky. Domácí Slovácko je zachráněné, Karviná má jistou baráž proti Jihlavě.

Trenér MFK František Straka tak dá podle všeho příležitost náhradníkům a členům širšího kádru, aby jej přesvědčili, že si místo v něm zaslouží. „Někteří kluci toho už mají plné zuby, máme nějaké šrámy. Určitě to při skládání sestavy zohledníme,“ souhlasil František Straka.

I tak ale čeká od hráčů, které pošle na hřiště, stoprocentní přístup. „Pokud někoho nominuji k ligovému utkání, pak od něj očekávám maximální nasazení a zodpovědný přístup,“ upozornil Franz, že nestrpí nějaké „flákání“.

Prioritou je ovšem baráž a dvojzápas s Jihlavou, druhým týmem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Samozřejmě. Když jsem do Karviné v půlce března přicházel, dali jsme si za cíl nechat pod sebou Duklu a jít do baráže. To se podařilo, byť jsme jistou chvíli živili naději i na úplné se vyhnutí baráži. Naším dalším cílem je teď logicky udržet pro klub i celé město prvoligovou příslušnost také pro nadcházející sezonu,“ prohlásil odhodlaně Straka.

Zápas v Uherském Hradišti, stejně jako zbylé dva duely o udržení, začne v 17 hodin.