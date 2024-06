V Dánsku mají Priskeho odchod za hotový. Sparta má dostat přes 40 milionů

Angažmá trenéra Briana Priskeho v pražské Spartě zřejmě píše své poslední hodiny. Alespoň tak to vypadá podle dánských a nizozemských médií i uznávaného italského fotbalového novináře Fabrizia Romana. Zdroje ze zahraničí píší o odstupném ve výši 1,7 milionu eur (cca 42 milionů korun), které by do Prahy mělo přijít z Feyenoordu Rotterdam. V nizozemském celku má Priske nahradit Arneho Slota, který od nadcházejícího ročníku bude kormidlovat fotbalisty Liverpoolu.

