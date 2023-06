Ve svém prvním rozhovoru pro klubový web nový plzeňský kouč Miroslav Koubek připustil, že ho nabídka třetího týmu minulé sezony fotbalové ligy potěšila, ale zároveň překvapila.

Miroslav Koubek je (staro)novým koučem Viktorie Plzeň. | Video: FC Viktoria Plzeň

„Je to nečekané. Vůbec jsem s tím nepočítal. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Už jsem si myslel, že něco takového není možné,“ říkal 71letý kouč, jenž už s Viktorií jednou slavil mistrovský titul, bylo to v sezoně 2014/2015.

„Vzpomínky ani nemůžou být lepší, zůstaly hluboko v mém srdci,“ pokračoval Miroslav Koubek. Spíš než na minulost ale teď myslí na brzkou budoucnost. Čas kvapí, letní příprava plzeňských fotbalistů začne už 19. června. Dva dny poté se viktoriáni dozvědí jméno prvního soupeře v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. První zápas je v týdnu po startu české ligy (27. července), odveta pak 3. srpna. „Léto je krátké, bude to hektika,“ uvědomuje si nový kouč.

Zdroj: Youtube

„Po nepříliš vydařeném jaru je potřeba mužstvo nabudit, dostat ho do pozitivního stavu. Máme na to pět týdnů,“ vypočítal Koubek a navzdory mizernému jaru vyzvedl práci svého předchůdce Michala Bílka. „Předtím odvedl skvělou práci, není třeba to dál rozvádět. Jaro však nevyšlo, ale takový už je fotbal,“ doplnil kouč Viktorie a nastínil, jak by měla vypadat příprava.

„Bude to klasika, zpočátku hlavně objem. Pak budeme chtít vyladit formu na start ligy a kvalifikaci o poháry,“ připomněl, že snahou plzeňského klubu bude dostat se do základní skupiny Evropské konferenční ligy.

Další změny budou následovat

Nástupem nové kouče podle informací Deníku změny v plzeňské Viktorii teprve začínají. Zdá se, že i hledání nového investora či majitele, které slíbil fanouškům generální ředitel klubu Adolf Šádek do konce června, bude v brzké době dotaženo. Ostatně zájemci o klub měli posvětit i volbu nového trenéra.

„Pan Šádek a další lidé kolem to vyhodnotili tak, že volba padla na mě. Je to pro mě příjemné překvapení, ale o to víc zavazující úkol to je,“ uznal Miroslav Koubek.

Ihned po podpisu smlouvy se začal zajímat o složení mančaftu. „Intenzivně pracujeme na tvorbě kádru pro příští sezonu,“ potvrdil po nástupu nového kouče i současný majitel klubu Adolf Šádek.

Z hostování v jiných prvoligových klubech by se měli vrátit stoper Hranáč (Pardubice) i záložník Šulc (Jablonec), které teď čeká, mistrovství Evropy do 21 let. Ale uvažuje se i o dalších mladících (Jedlička, Čihák, Koželuh, Kronus). Už dříve byl dotažen příchod nigerijského forvarda Durosinmiho. Už z toho je patrné, že tým čeká omlazovací kůra.

Posila pro Plzeň. Trenérem fotbalistů Viktorie bude zkušený kouč Koubek

Zvlášť když ke 30. červnu končí v Plzni smlouvy zkušeným zadákům (Řezník, Kaša, Pernica) i záložníkovi Pilařovi, o jehož služby se zajímá mateřský Hradec Králové, nebo Čermákovi, jenž na jaře hostoval v Bohemians 1905, ale zranil se.

Dá se očekávat i několik málo příchodů.

A co odchody? Předpokládá se, že nejžhavějším zbožím bude brankář Staněk, v Maďarsku údajně sondují situaci kolem útočníka Chorého a Slovácko se zase mělo zajímat o dalšího forvarda Klimenta.

Ale až čas ukáže, jak to všechno dopadne.