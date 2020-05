"Dohodli jsme se, že všichni hráči a členové realizačních týmů budou povinně plošně otestováni třikrát. Dva testy v rozmezí pěti či šesti dní by u každého byly provedeny před rozehráním soutěží. Další test potom v období mezi koncem základní části a nadstavbou," řekl Maďar pro Seznam Zprávy.



Před každým utkáním má navíc každý hráč vyplňovat dotazník, ve kterém uvede, zda nepociťuje symptomy. "Pokud by tomu tak bylo, musel by být takový člověk izolován a pak by se postupovalo jako u každé jiné osoby, vykazující příznaky nakažení koronavirem," uvedl Maďar. "A pokud by byl výsledek testu pozitivní, převzala by případ krajská hygienická stanice, která by zkoumala kontakty dané osoby v uplynulém období. To je zase úplně stejné jako u každého jiného občana," dodal.

Pokud by šlo do karantény celé mužstvo, zkomplikovalo by to dohrání ročníku. Například v Německu se obě nejvyšší fotbalové soutěže rozběhnou v sobotu 16. května. Kvůli třem pozitivním testům už ale musel druholigový klub Dynamo Drážďany do dvoutýdenní karantény a nestihne obnovení sezony.



"Záleželo by, jak by situaci vyhodnotila krajská hygienická stanice. Může se stát, že by do karantény poslala jedinou osobu, může se stát, že i osoby další, záleželo by na konkrétním posouzení. Doporučili jsme klubům, aby vytvořily dvě skupiny hráčů, které by spolu nepřicházely do kontaktu, ale bylo mi řečeno, že zejména v menších klubech je něco takového v praxi problém," prohlásil Maďar.



Plošné testování stát nezaplatí. "Rozhodně to nepůjde za státem, na tomto se musí domluvit zástupci fotbalu. Proto očekávám, že (ligové) grémium bude jistě hodně dramatické. To je jasné, zvláště, pokud jsou tací, kteří hrát nechtějí. Navíc pořád platí, že se situace může změnit. A může ji změnit i pozitivní nález před plánovaným startem ligy, byť si myslím, že to by se stát nemělo, epidemiologická situace je příznivější, než jsme sami očekávali. Navíc věřím, že se hráči už nyní chovají disciplinovaně, ono stejně není moc kam jít," řekl Maďar pro Lidové noviny.



O tom, zda se první a druhá česká fotbalová liga opět rozběhnou, rozhodne úterní ligové grémium v Praze. Kluby na něm musí odsouhlasit prodloužení sezony přes 30. června, kdy za normálních okolností oficiálně končí ročník.

Ligová fotbalová asociace (LFA), která obě soutěže řídí, v tiskové zprávě uvedla, že jí ministerstvo zdravotnictví dnes sdělilo požadované informace a podmínky, aby mohla aktualizovat manuál LFA s opatřeními směrem ke klubům.



"Vedení LFA věří, že po schválení prodloužení soutěžního ročníku členskými kluby z obou soutěží a následném provedení testů hráčů, členů realizačního týmu a dalších zúčastněných osob nebudou znovuzahájení soutěží bránit žádné další překážky," uvedla LFA v prohlášení.

Dotazníky před zápasem, na lavičkách ob místo

Vyplňování zdravotních dotazníků každým hráčem a členem realizačního týmu v den zápasu, oddělené nástupy týmů na hřiště, obsazení pouze každé druhé sedačky na lavičkách či měření teploty všem, kteří půjdou do vnitřních prostor stadionu. I tak by měly vypadat zápasy znovuobnovené první ligy podle manuálu s detailním popisem hygienických opatření, který dnes odeslala klubům Ligová fotbalová asociace. O prodloužení sezony přerušené koronavirem bude v úterý rozhodovat grémium.



Podle obsáhlého materiálu, ke kterému získala ČTK přístup, budou muset všichni hráči a členové realizačních týmů v den zápasu vyplnit zdravotní dotazník a aktualizovaný ho odevzdat nejpozději dvě hodiny před výkopem týmovému lékaři.



Nezvyklý bude pro hráče už samotný příjezd k zápasu na stadion. Kluby musí uzpůsobit místa v autobuse tak, aby na dvousedačce byla pouze jedna osoba. Zřejmě tak mužstva budou muset cestovat ve dvou autokarech. Domácím týmům LFA doporučila zvážit individuální dopravu vlastními vozy.



Oba kluby se mají dohodnout na odlišném příjezdu na stadion a do kontaktu nesmějí přijít ani při rozcvičení před zápasem. Po příchodu na stadion se mají hráči převlékat ve více místnostech, například oddělit členy základní sestavy a náhradníky.



Stejně jako k rozcvičce i k samotnému utkání nastoupí týmy samostatně a ne společně, jak je obvyklé. Hráči a rozhodčí si nebudou podávat ruce a není dovoleno předzápasové focení.



Každý z hráčů bude mít vlastní láhev na pití a konzumovat může pouze občerstvení od kuchaře a kustoda ze svého týmu. Na lavičkách náhradníků smí být obsazena pouze každá druhá sedačka. V případě, že místa nebudou stačit, dojde k prodloužení lavičky tím, že se doplní židle nebo křesla.



Týmy budou odděleně odcházet i ze hřiště, a to jak v poločase, tak po závěrečném hvizdu. Kluby zajistí otevření dveří ve vnitřních prostorách stadionu, aby aktéři nemuseli sahat na kliky. V kabinách se mají týmy podle manuálu zdržovat co nejméně a sprchy pokud možno využívat jednotlivě. Na stadionu nemohou do sauny či ochlazovacích bazénů.



Zápasy se budou hrát bez diváků a zatím není přesně daný počet osob, který bude přítomen na stadionu. Od 25. května by se totiž měly začít konat akce pro 500 lidí. Stadion bude rozdělen na vnitřní prostory a tribuny. Před vstupem musí všechny osoby, které půjdou do vnitřních prostor, projít měřením teploty. Hráčům a realizačnímu týmu budou lékaři kontrolovat teplotu už před příjezdem na stadion. Lékařský tým musí po celou dobu pracovat v jednorázových rukavicích a s ochranou úst a nosu.



Zvláštní režim čeká na týmy i v hotelu, kde bude mužstvo ubytované. V hotelu by měl pobývat pouze daný tým, případně musí mít oddělené vlastní patro, vchod a výtah. V každém pokoji smí být pouze jedna osoba.



Otázkou nadále zůstává, zda by v případě pozitivního nálezu šel do karantény celý tým, či nikoliv. Podle epidemiologa Rastislava Maďara bude rozhodnutí bude na krajských hygienických stanicích. Podle manuálu má hráč v případě jakýchkoliv symptomů covid-19 ihned telefonicky kontaktovat klubového lékaře a sám se izolovat. Klubu pak manuál nařizuje bez potvrzení onemocnění nesdělovat pozitivní případy médiím a zajistit dostatečně velký kádr pro zbývající část soutěže.

O osudu přerušené sezony rozhodne ligové grémium. Kluby musí v úterý v Praze nadpoloviční většinou schválit prodloužení ročníku přes 30. červen.