Sešívaní s tím mají neblahé zkušenosti. I teď, kdy sezona vrcholí, bude Jindřich Trpišovký postrádat dalšího klíčového muže svého týmu. Před nedělním hitem s Plzní o první místo přišla Slavia o Lukáše Masopusta.

Reprezentační záložník si přivodil zranění v přátelském utkání ve Walesu. Prvotní prognózy odhadovaly šestitýdenní absenci. Podle kouče Trpišovského si ale Masopust letos už nezahraje.

„V tříselné oblasti má velkou modřinu. Je to stoprocentně vyřazení do konce sezony. Budeme rádi, pokud se připojí do letní přípravy,“ přiblížil kouč. „Je to bohužel vážnější zranění, které navázalo na to, že nebyl stoprocentně v pořádku. Lukáš jde do všeho na sto procent, což se mu teď asi stalo osudným,“ ušklíbl se Trpišovský.

Slavia bude Masopusta postrádat i ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Feyenoordu Rotterdam. Vedení Pražanů tak ostře zkritizovalo kouče národního týmu Jaroslava Šilhavého za to, že nedoléčeného Masopusta postavil v přáteláku v Cardiffu do základu, přestože v utkání o nic nešlo.

Mimochodem, proti Walesu nedohrál ani plzeňský gólman Jindřich Staněk, kterého soupeř kopl do hlavy. Před měsícem přitom utrpěl otřesu mozku. „Je to nepříjemnost. Uvidíme, jak na tom bude,“ pokročil rameny asistent trenéra Viktorie Pavel Horváth.