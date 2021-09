Nad korespondencí pana Nováka se baví i legenda Teplice Pavel Verbíř. „Verba si jeho dopisy poctivě archivuje, dokonce přemýšlíme o knižním vydání. Byli bychom proto rádi, kdyby se nám jejich autor přihlásil, abychom si podělili následný zisk,” zubí se Kovařík. A co se třeba panu Novákovi nelíbí? Nedávno si prý stěžoval, že na Stínadlech jsou vzrůstem příliš malí hráči.

Jiné stížnosti ale klub bere vážně, například připomínky ohledně občerstvení. „Většinou si diváci stěžují na fronty, případně na cenovou politiku. Tu si však určuje nájemce stánků, takže do ní klub nemůže zasahovat. Ale tyto připomínky fanoušků nás trápí, protože chceme, aby při návštěvách ligových zápasů byli spokojeni. Apelujeme proto na poskytovatele občerstvení, aby zajistil větší počet stánků, případně zapojil moderní technologie do možností objednávek atd. Máme s aktuální firmou pravidelné schůzky, abychom předcházeli problémům,” upozorňuje teplický mluvčí.

Hlavně při zápasech s pražskými celky musí Teplice řešit fanoušky hostujících týmů, kteří se chtějí rozprostřít po celém stadionu, ačkoliv jsou pro ně vyhrazené speciální sektory. „Tohle je velmi složité, protože běžní fanoušci samozřejmě nechtějí do hostujícího sektoru, ale pak hrozí konflikty s těmi domácími. Snažíme se je proto ho jejich sektorů směřovat, je to hodně o pořadatelské službě, aby toto zvládla slušně, ale asertivně vyřešit.”

Někteří hosté ale na Stínadla nemůžou vůbec, například ti ze zvířecí říše. „Jednou si stěžoval fanoušek, že nemůže na fotbal se svým psem, kterým ale nebylo žádné malé plemeno, ale opravdu velký pes. Opravdu jsme mu nemohli vyjít vstříc. Pokud by to byl malý psík do kabelky, tak asi není problém, ale takhle to nešlo,” vysvětluje Martin Kovařík.

Záleží, jak zápas skončí

Jak již bylo zmíněno na začátku, na internetu, konkrétně na svém oficiálním profilu na facebooku, si zástupci klubu můžou přečíst kritiku v největším množství. „Co se reakcí lidí na facebooku týče, tak záleží, jak zápas skončí. Pokud se vyhraje, tak je pod příspěvkem jen pár desítek komentářů, ale pokud se prohraje, tak to často jde do stovek. Bohužel naše společnost je nastavena hrozně negativně; když je možné chválit, tak mnoho lidí mlčí, ale když se může kritizovat, tak si přisadí každý,” mrzí Kovaříka, i když mnohdy chápe připomínky fanoušků, kteří fotbalu rozumí.

Mluvčí FK Teplice si všímá, že za poslední měsíce agresivita stěžovatelů narostla. „Každý Čech je fotbalový trenér, odborník na COVID, hokejový trenér a tak dál, takže potřebu vyjádřit se má opravdu hodně lidí. Ale rozumím, že to je i tím, že se dlouhodobě nedaří. A také nám chodí nadávky od lidí, kterým zkazíme tiket. Je to taková klasika klubových profilů, ale tenisté to podle mě mají horší, těm chodí výhrůžky i na osobní profily. U nás jsme zatím nic takového nezaregistrovali. A kdyby k tomu došlo, tak věřím, že jsou hráči rozumní a ví, že se do žádné slovní výměny s fanoušky nemají pouštět.”

V diskuzích padají různé hlášky. Fanoušci posílají fotbalisty k pásu, do sklárny nebo běhat kolem Doubravky. „Ale nestalo se nám, že by někdo rozepsal konkrétní tréninkový plán, nikdo takový se zatím nenašel,” uzavírá Kovařík.