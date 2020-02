„Obě mužstva dobře bránila. V první půli chyběly šance na obou stranách. Bylo jasné, že o utkání rozhodne jedna branka,“ věděl Svědík, který svůj mančaft od přípravných zápasů nepoznával.

„Bylo to najednou jiné mužstvo. Někteří hráči byli zbytečně nervózní a měli svázané nohy. Neviděl jsem tu nabídka a chtění. To mi z naší strany scházelo. Chyběla nám také větší odvaha.“

Jedinou gólovou příležitost si Slovácko vypracovalo už v první půlce, ale zkušený Dvořák názorně předvedl, jak se to nemá dělat. Z nadějné pozice kolem penalty sotva vystřelil.

„Mohl zamířit lépe,“ věděl domácí kouč a pokračoval v hodnocení zápasu. „ Celkově nám chyběla větší odvaha, měli jsme sice tlak, ale byl platonický. Chyběla nám také efektivita. Neměli jsme šance a gólman Laštůvka nemusel nic velkého chytat. Z hlediska ofenzívy se nám utkání vůbec nepovedlo. Moc jsme toho nepředvedli,“ zakončil hodnocení domácí trenér.

Luboš Kozel: Zlaté body, zlatý start do jara

Pro nového kouče Baníku Luboše Kozla byl zápas na Slovácku premiérou na ostravské lavičce. Nervózní nebyl. „Ne, vůbec. Už jsem něco odtrénoval,“ přiznal hostující trenér a hodnotil první jarní duel.

„Stál proti nám soupeř, který měl na konci podzimu velmi dobrou formu. Viděli jsme tři zápasy Slovácka v přípravě. Změnili jsme trošku rozestavení, protože jsme dostávali hloupé góly. Sice nám scházelo pět hráčů, ale ti, kteří nastoupili, podali velmi dobrý výkon,“ chválil své svěřence Kozel a přiznal.

„Jsou to to pro nás zlaté body, zlatý start do jara. V první půli jsme nehráli tak dobře dopředu, po gólu jsme dobře bránili a měli jsme i další dvě tři příležitosti navýšit skóre. Bylo to takticky vedené utkání, které rozhodla jedna standardka. Až do konce to byly nervy.“