Bez trenéra Rady na lavičce (trest po čtvrté žluté kartě) nastoupili jablonečtí fotbalisté proti Českým Budějovicím. A nezačali úplně nejlépe, první výraznější šanci měli hosté, kteří se z gólu již málem radovali ve 13. minutě. Mršič, proti kterému vyběhl brankář Hanuš, nahrál Brandnerovi ten však netrefil odkrytou branku.

Jablonec odpověděl o pár minut později hlavičkou Dočkala, hostující gólman byl na místě. Ovšem to se nedalo říct ve 20. minutě, když centrovaný balon brankář Drobný neudržel a Schranz poslal domácí celek do vedení. Hosty obdržená branka nesrazila na kolena, byli stále aktivní. Rána Mršiče z trestného kopu těsně minula šibenici jablonecké branky, dělovku Havelky z velkého pásma likvidoval brankář Hanuš.

Po půlhodině hry mohl zvýšit náskok Jablonce Doležal, netrefil ale pořádně balon a ten prolétl rovnoběžně s brankou. A minul ho i Považanec na zadní tyči . Závěr prvního poločasu pak patřil hostům, kteří domácí celek přitlačili před jeho branku a kopali několik rohů. Zasahovat musel i brankář Hanuš. Těsně před koncem poločasu pak jablonecký Schranz vyfasoval žlutou kartu za zbytečný faul a slyšet byl trenér Rada, který ho zrovna nechválil.

České Budějovice byly aktivní i v úvodu druhé půle, měli balon více na svých kopačkách, ovšem bez ohrožení branky domácích. A hra pak byla ovlivněna řadou nepřesností na obou stranách, bez toho, že by některý z týmů važněji ohrozil brankáře soupeře. To ale přestalo platit v 61. minutě. To Ladra poslal do rychlého kontru po levé straně Schranze, ten odcentroval do šestnáctky, Doležal pustil míč na Pilaře, který pálil přesně do horního růžku Drobného branky – 2 : 0.

Dynamo odpovědělo o devět minut později. Mick Van Buren střelou na zadní tyč překonal domácího Hanuše a drama bylo na světě. Jabloneckým v tu chvíli určitě vytanuly vzpomínky na minulý zápas … . A do poslední čtvrthodinky zápasu poslali oba trenéři na trávník čerstvé síly. K hned trojnásobnému střídání došlo v domácím týmu, hosté již střídali před tím dvakrát a teď společně s trojicí domácích přišel i jeden hostující hráč. A Dynamo se snažilo v závěrečných minutách o tlak a srovnání skóre.

Jablonečtí ale zodpovědně bránili a snažili se držet balon co nejdále od své branky, i když jejich herní výkony už vykazovaly docházející síly. V devadesáté minutě pak domácím borcům zatrnulo – Ledeckého rána z dobré pozice šla naštěstí mimo. V dramatickém závěru ještě přišlo taktické střídání domácích a ti nakonec těsné vítězství uhájili.

FK Jablonec : SK Dynamo České Budějovice 2 : 1 ( 1 : 0 )

Branky: 20. Schranz, 61. Pilař (Schranz) – 70. Van Buren (Brandner)

Žluté karty: 44. Schranz (JAB)., 67. Podaný (JAB) – 72. Brandner (CEB)

Rozhodčí: O. Cieslar – R. Kotík, L. Lakomý

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Podaný (77. Krob) – Ladra (77. Pleštil), Hübschman (C), , Považanec (90+1. R. Hrubý), Pilař (77. Jovović) –Schranz (90+2. Štěpánek), Doležal.

SK Dynamo Č. Budějovice: Drobný – P. Novák, Králik, L. Havel, Skovajsa – Čavoš (C), Javorek (67. Ledecký) – Brandner, Havelka, Mršić (77. Ekpai) – Van Buren (72. Jánošík).