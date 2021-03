Rumunský špílmachr stihl oba góly během třinácti minut prvního dějství. První dal z volného kopu ve 27. minutě, když povedenou ranou přes zeď o bližší tyčku překonal marně plachtícího Šedu, druhý zásah přidal po dravém průniku pět minut před poločasem. Po dvou zasekávačkách pověsil míč z úhlu pod břevno.

Slávisté byli od začátku hodně aktivní, jejich první velkou šanci ale po čtvrthodině hry zahodil Tecl a poté Simu vychytal pozorný Šeda. Pak konečně přišla řada na Stancia a jeho dva hvězdné momenty, po kterých už se skóre měnilo.

Nepřesná rána

Za domácí Boleslav zahrozil Škoda, který těžil z dobré práce Maška. Ten o míč obral Bořila, jenže následná Škodova rána z vápna byla hodně nepřesná. Druhou nadějnou šanci měl sám Mašek, který si z druhé vlny seběhl na zpětný pas Zmrhala z levé strany, pálil ale vedle. Do kabin se tak šlo za stavu 0:2 z pohledu domácího mužstva.

Po necelé hodině hry sahal po kontaktním gólu opět Škoda, který si seběhl na malé vápno pro centr Preislera z levé lajny, hlavičkou ale nemířil přesně. Pražané pohodlně kontrolovali svůj náskok a čas od času také prověřili domácí defenzivu, do zakončení se dostali van Buren, Sima a posléze i Provod.

Ohlasy trenérů



Karel Jarolím (FK Mladá Boleslav): "Když to řeknu zjednodušeně, tak Slavia má ve svých řadách Stancia, který o výsledku rozhodl. V podstatě pak bylo po zápase. Možná kdyby se nám ve druhé půli při šanci Michala Škody snížit na 1:2, tak ten závěr mohl být dramatičtější. Ztráty míče mohly pramenit z přehnaného respektu k soupeři, kazili jsme, i když jsme třeba nebyli tolik pod tlakem. Na vstřelení gólu potřebujete hlavně trefit branku, to se nám v našich šancích nedařilo."



Jindřich Trpišovský (SK Slavia Praha): "Hráli jsme velice dobře, bylo tu skvělé hřiště. Chtěli jsme ve druhém poločase hrát na protiútoky, měli jsme nahoře rychlé hráče. Boleslav neměla co ztratit, bylo to o tom, jestli nepadne kontaktní gól nebo my nepřidáme další. Šance jsme na to měli, neproměnili jsme je a dali jsme třetí gól až na konci. Bylo to způsobené větší aktivitou Boleslavi. My jsme spíš chtěli čekat na brejky, protože v prvním poločase hráli do plného bloku. Nechtěli jsme propadnout, protože Boleslav má nahoře silnou trojici Zmrhal - Škoda - Skalák, proto jsme chtěli mít dost hráčů v defenzivě."

Další posun skóre ale přišel až deset minut před koncem řádné hrací doby. Bahův centr zasáhl ruku domácího Šimka a sudí okamžitě nařídili jasný pokutový kop. Střídající Júsuf Hilál kopl penaltu ze svého pohledu doprava, a ačkoli Šeda trefil stranu, na přesnou a prudkou ránu nedosáhl – 0:3.

Čtyři body od sestupu

Celých osmdesát čtyři minut čekal na první řádný zákrok proti přímé ráně domácího týmu gólman Kolář. Až v závěru druhé půle ho pořádnou ranou protáhl obránce Preisler, ale slávistický brankář si poradil. S ukazatelem skóre v závěru nepohnul ani Júsuf, jeho hlavička po rohovém kopu proletěla kolem branky.

Boleslav tak doma nestačila na Slavii, prohrála 0:3 a po dvou vítězstvích v řadě vyšla bodově naprázdno. V tabulce zůstává Jarolímův tým šestnáctý se čtyřbodovým náskokem na sestupové příčky. V příštím kole čeká na Středočechy výjezd do Pardubic, kde hrají v pátečním duelu 24. kola.

FK Mladá Boleslav – SK Slavia Praha 0:3 (0:2)

Branky: 27. Stanciu, 40. Stanciu (Sima), 82. Júsuf Hilál (pen.). Rozhodčí: Julínek – Paták, Kubr. Žluté karty: 52. Matějovský (MBL), 55. Michal Škoda (MBL) – 51. Bořil (SLA), 68. Sima (SLA). Bez diváků.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Křapka (71. Řezník), D. Šimek, Preisler – Matějovský (C) (71. Jirásek), Dancák – Skalák (81. Fulnek), Mašek (71. Jiří Klíma), Zmrhal (71. Ladra) – Michal Škoda.

SK Slavia Praha: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Deli, Bořil (C) – Hromada – Van Buren (70. Lingr), Stanciu (78. Holeš), Provod (78. Bah), Sima (87. Višinský) – Tecl (79. Júsuf Hilál).