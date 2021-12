Slovácký Kohút údajně nahrával rukou. Záznam ale ukázal, že mu balon sjel spíš po rameni. „Za mě nepochopitelný verdikt. Vůbec jsem se balonu rukou nedotkl. Viděli jsme to na videu v kabině. Ta ruka tam prostě vidět nejde,“ čertil se po zápase Michal Kohút.

Videorozhodčí vám neuznal dvě branky. Jak se s tím dá vyrovnat?

Je to nepříjemné, ale co s tím naděláme? Nemůžeme udělat nic. Zasloužili jsme si tři body a nemáme nic. Mimo špatného začátku jsme Plzeň do ničeho nepustili.

VAR sebral Slovácku dva góly. Nemám z toho dobrý pocit, říká trenér Svědík

Jak byste hodnotil soupeře? Byla Plzeň lepší než Sparta?

Nebyla lepší, neměla žádné šance. Podali jsme dobrý výkon, jen nám tam nepadli branky. Potřebujeme proměňovat šance, pak přijdou i body.

S Plzní jste prohráli potřetí v řadě. Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Bylo to těžké utkání. Po minutě jsme dostali gól, zase ze standartní situace. To už bychom si měli pohlídat, je to asi třetí zápas v řadě, ve kterém jsme dostali z podobné situace branku. Byli jsme z toho chvilku otřeseni. Potom jsme začali hrát tak, jak umíme. Plzeň jsme celou dobu přehrávali.

Před plným stadionem je to něco jiného

Ovlivnila zápas neuznaná vyrovnávací branka?

Dali jsme gól, který nebyl neuznaný – za mě nepochopitelně. Celkové jsme soupeře tlačili, ve druhém půlce se dostali jednou na naši stranu a dali z toho branku. Nám to tam padlo pozdě. Měli jsme být víc hladoví po gólu.

Kontroverze okolo vítězné branky Slavie. Nádhera, reaguje ironicky Limberský

Při neuznaném vyrovnávací brance jste údajně zahrál rukou. Jak jste to viděl?

Vůbec jsem se balonu rukou nedotkl, ani náhodou. Říkal jsem to rozhodčímu. Tvrdil, že viděl ruku na videu. My jsme se na to dívali v kabině. Ta ruka tam prostě vidět nejde – za mě nepochopitelně odvolaná branka.

Ztratili jste další tři body. Pomaličku vám utíká čelo tabulky. Jaké máte ambice do konce podzimu?

Budeme se soustředit sami na sebe. Každý další zápas chceme být úspěšní. Doufám, že se z toho nějak oklepeme. Chtěli jsme s výsledkem něco udělat i po druhé brance Plzně. Začali jsme víc běhat, byli jsme agresivnější. Podali jsme dobrý výkon, jen nám tam nepadali góly.

Podívejte se: dvě neuznané branky Slovácka, Mikuláš v kotli a porážka s Plzní

Proti Spartě jste hráli před vyprodaným stadionem, proti Plzni byla omezená kapacita. Jak jste to vnímal?

S plným stadionem je to něco úplně jiného. Na druhou stranu musím říct, že i když bylo fanoušků o poznání méně, tak byli hodně slyšet.