Na těžkém terénu tak byl nebezpečný pro oba soupeře každý centr, každý nákop či náznak zakončení. Jablonec se sice od začátku tlačil do soupeřovy šestnáctky, ale šance nepřicházely.

Brankáře Kočího nepřekvapil hlavičkou po rohovém kopu stoper Martinec, hosté zahrozili, když Nový mířil mimo. Před půlhodinou hry zkoušel z otočky pálit Kratochvíl, avšak jeho střelu zblokovali obránci na roh. S přibývajícími minutami se stav hrací plochy rapidně zhoršoval, hlavní rozhodčí přerušil hru a nechal odklidit od sněhu čáry vápen pro lepší orientaci.

Ve 40. minutě sice Jablonec rozvlnil síť soupeřovy branky, ale gól neplatil pro předchozí útočný faul Doležala. Největší šance prvního poločasu se udála až v jeho nastavení, Jovović prostrčil míč na Doležala, ten byl sám před gólmanem, ale Kočí mu stačil skvělým zákrokem míč vytěsnit těsně vedle tyče!

Tři minuty po změně stran propadl do vápna centr od rohového praporku mezi nohami Martince přímo k Novému, který nekompromisní střelou pod břevno poslal hosty do vedení – 0:1! Příbramští se z vedení ale neradovali dlouho, za dalších pět minut sice stačil Doležalovu střelu Kočí vyrazit, míč však doputoval ke Kratochvílovi, který z otočky prostřelil vše, co mu stálo v cestě a srovnal na 1:1.

Proměněná penalta

Dravý průnik do vápna předvedl Jovović, míč však na číhajícího Pilaře do zakončení nestihl procpat. V 62. minutě centroval do vápna Příbrami Krob a obránce srazil míč ve vápně rukou, hlavní rozhodčí Zelinka si toho sice nevšiml, ale po kontrole od VAR nařídil penaltu, kterou Kratochvíl s přehledem proměnil a dal na 2:1!

Čtvrt hodiny před koncem rozjel skvělou akci Považanec, vysunul Jovoviće, který zacentroval na Kratochvíla, ten ale usměrnil míč v pádu vedle branky.

Jablonec byl dál nebezpečnější, nad branku pálil střídající Pleštil. Do zakončení se sápal znovu Doležal, ale jeho pár jako nedovolený sudí Zelinka nevyhodnotil. Domácí celek si už těsné vítězství uhájil i v pětiminutovém nastavení.