Obě trvají déle než čtyři zápasy. Ta slávistická začala v Opavě, kde mužstvo trenéra Trpišovského, jež během probíhajícího ročníku inkasovalo pouze dvakrát a ztratilo jen čtyři body (za dvě remízy pozn. red.), dostalo zatím poslední branku v první minutě nastavení, kdy Žídek vyrovnával na konečných 1:1.

Od té doby brankář Ondřej Kolář postupně vynuloval střelce Slovácka, Sparty, Mladé Boleslavi a Jablonce, čímž se vyhoupl už na třetí místo historických ligových tabulek v neprůstřelnosti. Na ligový rekord Petra Čecha ze sezony 2001/2002 (902 minut pozn. red.) mu momentálně schází ještě 144 minut, ale druhého Jaromíra Blažka (762 minut pozn. red.) může překonat právě už v nadcházejícím utkání se Středočechy. Potřebuje k tomu udržet nulu alespoň pět minut, což se na první pohled nezdá jako velký problém.

Navíc, když příbramští fotbalisté se momentálně v koncovce trápí, což je hlavní příčina jejich výsledkové krize. Jako poslední hráč v zelenočerných barvách skóroval Marko Alvir, který se prosadil ve 34. minutě domácího duelu osmého kola FORTUNA:LIGY s Plzní (porážka 1:2 pozn. red.). V dalších zápasech s Mladou Boleslaví, Karvinou, Baníkem Ostrava a Sigmou Olomouc ovšem vyšli Středočeši gólově na prázdno.

Z posledních pěti zápasů tak získali pouze jeden bod, za bezbrankovou remízu. A to právě v dosud posledním střetnutí s Olomoucí. „Potřebovali jsme vyhrát, ale i zisk bodu byl v naší situace důležitý. Hráčům musím za výkon poděkovat. Udrželi jsme nulu, ale některou ze situací ve vápně jsme měli vyřešit lépe. Právě gól byl to jediné, co nám chybělo,“ posteskl si příbramský trenér Roman Nádvorník.

Úkol pro reprezentační přestávku tak zněl jasně, vylepšit koncovku! „Nejhorší je, že při tréninku nám to tam padá. Třeba Michal Škoda má obrovské procento úspěšnosti, ale bohužel zápas je oproti tréninku trochu jiný,“ uvědomuje si Nádvorník.

A právě góly Michala Škody, s pěti góly svého nejlepšího střelce, by Příbram potřebovala. „Věřím, že je to jen otázkou času, protože v prvních šesti kolech jsme si šance vytvářeli a góly dávali. Teď se to zastavilo, ale hráč jako je Škoda má velké předpoklady, aby se nahoře prosazoval, takže se vše snad zlepší,“ doufá kouč, který by nepříznivou bilanci rád zlomil už v Edenu, přestože jeho tým rozhodně nebude favoritem.

„Na Slavii to bude složité. Ale pokusíme se překvapit. Třeba se k nám štěstíčko přikloní. Stačí, aby se míč od někoho odrazil, skončil v síti a nás to určitě nakopne,“ konstatoval.

Svůj střelecký půst by jistě rád ukončil i jednatřicetiletý příbramský kanonýr. O to více v duelu se Slavií, ve kterém bude mít jistě dvojnásobnou motivaci. V pikantním souboji se totiž může postavit proti svému bratrovi Milanovi. Ačkoliv oba (pokud nastoupí) budou chtít pomoci svému týmu k co možná nejlepšímu výsledku, žádnou rivalitu mezi oběma nehledejte. „To určitě ne,“ přiznal před časem Deníku.

Kdo z bratrské dvojice se bude nakonec radovat? A jak to dopadne s dlouhými sériemi obou soupeřů? Nejen na tyto otázky dá odpověď utkání, jehož výkop je v Edenu v 19 hodin.