Navázal tak na stejný střelecký počin ze zápasu s Karlovými Vary. Ale branky do sítě slovenského šampiona mají větší váhu.

Navíc jste se prosadil dvakrát během dvou minut. Je to váš rekord?

Ani nevím. Góly samozřejmě potěší, ale důležité je, že jsme vyhráli.

Přesto, troufnete si říct, že vám zápas sedl?

Jo, zápas mi sednul, ale makali všichni kluci. Měli jsme tam spoustu náběhů, centrů. Zápas jsme zvládli i ve strašném vedru dobře.

Co byste řekl na spolupráci s novým mužem v útoku Janem Klimentem?

Jo, ještě se spolu pobavíme, ale teď nám to sedlo. Jednou jsem prodloužil míč já, podruhé zase on. Byli jsme na stejné úrovni, snažili jsme se držet jejich šestku, což nám dal Horvi (asistent trenéra Pavel Horváth) za úkol.

Ale také spolu bojujete o pozici jedničky v útoku?To je těžké říct, uvidí se až po dalších zápasech.

Do týmu přišlo v létě poměrně hodně nových hráčů. Co na ně říkáte?

Zatím mají vždycky jen poločas, aby se předvedli. Tréninky jsou náročné, soustředíme se na objem. Není moc času se ukázat.

Předpokládám ale, že vstřelené góly jsou pro vaše sebevědomí důležité…

Určitě. Ale vážně je nejdůležitější, že se nikdo nezranil. Chceme být před soustředěním zdraví.

