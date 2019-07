Pokud jste to zaspali, tak pár chuligánů zapálilo světlice. A navrch je naházelo směrem k fanouškům soupeře. „Budeme zvažovat nejtvrdší tresty včetně toho nejzazšího, který se dotkne všech příznivců uzavření celého stadionu,“ vzkázal šéf disciplinárky Richard Baček.

Dilema je na světě. Mají za excesy jednotlivců pykat ostatní? Třeba kouč Jindřich Trpišovský je zásadně proti. „Bojujeme za každého fanouška a pět tisíc lidí tu nemohlo být. Měly by se hledat jiné tresty. Vyhánění lidí ze stadionu by měla být poslední varianta,“ sdělil.

Hloupá lest

Jenže… Slavia si nadrobila sama. Za rasismus a pyrohrátky si klub přenášel trest z minulé sezony. Proti Olomouci tak byla zavřená Tribuna Sever, jejíž osazenstvo se na popud činovníků přesunulo na opačnou stranu stadionu.

Obcházení trestu, ne? Ale hlavně hloupý tah. Tábor fanoušků Slavie a Sigmy najednou dělilo pár metrů. Domácí až na pár vulgarit dlouho sekali „latinu“, jenže v závěru několik individuí ztratilo rozum.

„Pro tohle si skoro dvanáct tisíc fanoušků permanentku nekoupilo. 4 lidi a každý 2 hozené světlice. Neexistuje žádná legitimní obhajoba,“ vzkázal Tvrdík. Ozvali se i samotní hráči., kteří po zápase reagovali střídmější děkovačkou (je s podivem, že na ní vůbec měli náladu).

Velký apel

„Celý zápas jsou fanoušci výborní a pak to takhle pohnojí. Kvůli nim se nastavuje pět minut, jsme vyřízení, nedá se pořádně dýchat,“ říkal po zápase jediný střelec Vladimír Coufal.

Ano, Jako by ani některé příznivce fotbal nezajímal. „Je to hrozný průšvih. Klub platí obrovské pokuty a máme zavřenou nejdůležitější část stadionu. Všichni v kabině prosíme, ať už to nedělají,“ apeloval obránce Slavie.

Klub začal spolupracovat s policií na identifikaci pachatelů a rozhodl se upravit návštěvní řád: za takové excesy příště vydá doživotní zákaz vstupu na stadion.

A postih od disciplinárky? Bude to zase (jen) podmínka, zase (jen) pokuta, nebo už padne exemplární trest? „Chování fanoušků Slavie bylo naprosto neakceptovatelné. Použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání je jedním z nejzávažnějších přečinů, natož ve spojení s jejím vhazováním do ostatních sektorů,“ dodal Baček.

Další dny napoví. Ovšem bez jiného přístupu fanoušek si nemůže dovolit vše ke změně na tribunách jen tak nedojde.