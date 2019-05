Vrcholem zmaru byl ostudný domácí výkon proti Příbrami. Vše vypadalo skvěle, už v první minutě si Ďolíček zakřičel „Gól“, když se po pěkné individuální akci prosadil Vaníček. To ale bylo ze strany hráčů v zelenobílých dresech všechno a tempo diktovali hosté. „Náš výkon byl slabý,“ nešetřil kritikou trenér Bohemky Martin Hašek.

A tu namířil i proti sobě. „Moje jediné vysvětlení je, že jsme to nezvládli mentálně. Většinu jara jsme hráli dobře, ale tohle bylo za celé jaro nejslabší utkání. A zrovna v situaci, kdy jsme nutně potřebovali zvítězit nebo neprohrát. Mentálně připravuje hráče trenér, takže to jde za mnou,“ přiznal po utkání.

Přitom to vypadalo na pohodové utkání. Prakticky se začínalo od stavu 1:0. Jenže… „Dali jsme rychlý úvodní gól a viděl jsem, že se soupeřem otřásl. Čekal jsem, že si hezky zahrajeme, ale paradoxně nám to ublížilo. Místo uklidnění nás dostal dolů. Poločas jsme mohli prohrát 1:4 a nikdo by se nedivil,“ kroutil hlavou zkušený obránce Lukáš Pokorný.

Výkon Příbrami byl velikým překvapením. Nejprve neproměnil penaltu Rezek, Matoušek sólový únik a Mingazov trefil tyčku. Toto varování zřejmě nebrali domácí vážně a tak už hosté trestali. Díky trefám Mingazova a Kingueho se šlo do šaten za stavu 1:2.

A po přestávce existovalo na hřišti už jen jedno mužstvo. „Hráčům musím poděkovat za nasazení, vysoký presink, ani na chvíli nevypadli ze hry,“ těšilo příbramského kouče Romana Nádvorníka. „Bohemka vlastně neměla žádnou šanci,“ dodal.

Bohemians tak mají rozhodně co napravovat. Také jim po zápase fanoušci hlasitě vyčinili. „Bodli jsme jim kudlu do zad,“ přiznal Lukáš Pokorný.

Klokany ještě čekají dvě kola. Vyhnutí se baráži už ale nemají ve svých rukách.