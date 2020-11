Jaké byla jeho premiéra v české lize?

„Tak jsem hlavně rád, že jsem po delší době chytal. Troufnu si říct, že jsem si svoje místo uhájil,“ povídal o své premiéře bez tří centimetrů dvoumetrový brankář, který v sobotním zápase s Olomoucí podal spolehlivý výkon a nahradil zraněného mladšího kolegu Nemravu.

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky? Jak dlouho jste měl čas na přípravu?

Dozvěděl jsem se to ve středu, Víťa (Nemrava) se zranil, trenér za mnou přišel a řekl, abych byl připravený. Jsem velmi rád, že jsem mohl chytat i v lize.

V české lize jste odchytal první zápas. Pomohl vám psychicky pohárový duel s Prostějovem? Bylo pro vás jednoduší naskočit?

Předně jsem byl rád, že jsem znovu po delší době chytal. Myslím si, že jsem byl v bráně platný. Jsem rád, že jsem dostal prostor. Na tréninku pracujeme s trenérem brankářů a jemu také patří poděkování, že mě na zápas dobře připravil.

Trenér mluvil o tom, že byste možná nastoupil i nebýt Nemravova zranění. Cítíte větší důvěru?

Víťa se zranil, dostal jsem šanci. Cítil jsem se dobře, byl jsem na zápas připravený. Troufnu si říct, že jsem si svoje místo uhájil a trenér to viděl.

Jak se vám z branky jevil ligový restart?

Bylo to těžké utkání. Ani jedno mužstvo nehrálo víc jako měsíc zápas, podle toho to utkání vypadalo. Obě mužstva hrála ze zabezpečené obrany, zápas byl vyrovnaný, šancí bylo málo. Bylo to utkání o jednom góle. Nakonec zápas skončil bez branek, musíme se z toho poučit a v dalším kole si konečně připsat tři body.

Které příležitost soupeře byla z vašeho pohledu nejvíc nebezpečná?

Přímý kop Falty, to byla střela, která přede mnou trošku skočila. Soupeř hrozil hlavně z nakopávaných balónů.

Měsíc jste byli bez zápasů. Jak moc potřebuje brankář k přípravě zápasové vytížení?

Nejlepší je, když hrajete každý víkend. Trénink je něco jiného, zápasová praxe prostě schází. Věřím, že teď už se to bude jenom zlepšovat.

Už jste na Slovácku usazený, nebo dojíždíte ze Slovenska? Jak se vám v koronavirovém stavu cestuje?

Žiji v Uherském Hradišti, poslední měsíce jsem doma nebyl. S restartem ligy se začalo testovat, takže na Slovensko můžu vycestovat s negativním testem. Situace je taková, jaká je. Musíme ji respektovat a dodržovat pravidla.

Jaký máte nejbližší program? Už víte, jestli budete hrát o dalším víkendu odložený zápas proti Příbrami?

V neděli máme trénink, v pondělí volno, v úterý dva tréninky. Uvidíme, jestli se bude hrát, podle toho trenéři připraví program.