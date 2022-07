Na hrotu útoku se v základní sestavě objevila největší letní posila FORTUNA:LIGY, reprezentační útočník Jan Kuchta. Dostal se do několika šancí, šel i sám na branku, ale na rozdíl od nedávných zápasů národního týmu se tentokrát neprosadil.

Chorvatští fotbalisté hráli spíše druhé housle, ale také dokázali vystrčit růžky. A když ani s Kuchtou nejaktivnější sparťan Haraslín neuspěl, šlo se do druhé půle za bezbrankového stavu.

Po změně stran hráli Pražané ve stejné sestavě, ta vydržela hodinu hry a nový kouč Brian Priske na závěrečnou půlhodinu poslal na trávník další partu. V té době už to bylo 1:0. V 55. minutě Daněk uspěl dělovkou, po prostřídání pak proměnil penaltu Juliš.

"Trenéři chtěli, abychom ukázali to nejlepší, co v nás je. Kvalitu, kterou určitě máme a abychom byli rychlí, přesní, agresivní. Abychom po ztrátě míče hned šli do presingu. Myslím si, že jsme to v zápase ukázali. Po ztrátě míče jsme se ihned snažili ten míč získat. I když třeba ne hned ten první. Může se stát, že to brankář nebo stoper odkopne na aut. Máte aut na soupeřově polovici, zatlačíte ho. Myslím, že to, co po nás trenéři chtěli, jsme splnili a já pevně věřím, že to bude ještě lepší," dodal Haraslín.

Sparta - Rijeka 2:0 (0:0)

Branky: 55. Daněk, 61. Juliš z penalty.

Sparta: Holec – Mejdr, Zelený, Hancko, Højer – Pešek, Fortelný, Sadílek, Daněk, Haraslín – Kuchta (46. Juliš). Sestava od 60. minuty: Vorel – Vindheim, Vitík, Vydra, Horák – Ryneš, Souček, Karabec, Sáček, Minchev – Juliš.

