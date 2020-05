Nejzkušenější hráč boleslavského kádru první dva týdny obnovené přípravy kouči Weberovi chyběl. Daniel Pudil byl totiž doma v Anglii a pak v karanténě: „Především musím poděkovat boleslavskému klubu a trenérovi, že mě dali volno a umožnili odcestovat za rodinou a dětmi. Cesta tam zase moc složitá nebyla. Z Prahy jsem odletěl do Londýna, odkud mě známý odvezl autem k rodině. Cesta zpátky byla o poznání složitější. Musel jsem si zařizovat spousty papírů. Z Anglie jsem letěl do Německa a potom po vyřízení potřebných dokumentů na české ambasádě jel autem do Česka a podstoupil test na COVID 19, po kterém jsem nastoupil karanténu.“

Doma však nezahálel, trénoval individuálně. „Po ránu jsem běhal a potom šlapal na spiningovém kole, které jsem si v Anglii koupil,“ říká boleslavský obránce.

V Anglii mu fotbal podle jeho slov zase tolik nechyběl, v české karanténě už to bylo horší: Za pobytu v Anglii mi nic nechybělo, užíval jsem si společnost s dětmi a partnerkou. Když jsem se vrátil do Česka a byl v karanténě, tak mně scházel ten rituál, kdy se po ránu vydám autem do Boleslavi, dopřeji si kávu a těším se na spoluhráče. Proto jsem rád, že už jsem mezi kluky a užívám si srandičky, o které není mezi fotbalisty nouze.“

Teď už se všemi kolegy čeká, co bude dál s českou ligou… „Musíme dostat do sebe formu pro zbytek ligy. Máme na to ještě tři týdny a doufám, že to zvládneme a do pokračování mistrovské sezóny vkročíme tak, jak jsme skončili před pauzou v Ostravě. Liga by se měla dohrát. Osobně věřím, že se dohraje. Bude to bez diváků trošku jiné, ale lidi se na závěr fotbalové ligy alespoň podívají v televizi a věřím, že se dohraje regulérně,“ dodává někdejší český reprezentant.