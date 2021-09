„Nějaká asistence už byla. Pro sebevědomí je ta branka super, možná ještě naroste. Cítím se ve Slovácku v pohodě,“ přiznal rodák z Havířova, kterého Mužem zápasu zvolili také fanoušci. Šestadvacetiletý záložník také zažil jako jediný z klubu derby v dresu Zlína.

Na podzim 2017 jste hrál derby v dresu Zlínu. Připomínal vám to někdo? Jaké bylo derby v dresu Slovácka?

Ne. Nepřipomínal mi to nikdo. Bylo to fajn derby, byla fajn atmosféra, pustili se do sebe i lavičky, takže to bylo trošku vypjatější. Bylo to takové klasické derby.

První poločas byl Zlín nebezpečnější. Souhlasíte?

Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit. Být aktivní, presovat a nepustit Zlín k ničemu, protože jsem tady doma. Prvních patnáct minut to šlo, ale potom začal Zlín víc hrát. Bylo to od té červené karty. Říkali jsme si, ať rychle otáčíme hru, což se dařilo, ale nepřišel žádný kvalitní centr. Docela jsme se trápili.

Pomohla vám přestávka?

O poločase nám trenér řekl, co máme zlepšit. Ať sbíráme odražené míč. Ve finále jsme dali dvě branky z odražených balónů, tak to asi pomohlo.

Vyhráli jste v ostře sledovaném derby. Byl jste úspěšný i střelecky. Budete slavit?

Nějaká oslava bude asi v týdnu. Jelikož jsem hrál ve Zlíně, tak musím připravit občerstvení pro celý klub, asi mě to něco bude stát, i za ten první gól. Oslava bude možná až po středečním pohárovém zápase.

Dal jste gól a máte také jednu asistenci. Asi jste čekal na takový zápas? Je to úleva?

Co jsem ve Slovácku, tak už jsem na nějaké góly přihrál. Čekal jsem na tu branku, ale pokud bych ji nedal a měl jenom asistence a dařilo se mančaftu, tak by mně to také úplně nevadilo. Pro sebevědomí je branka super, možná ještě naroste – jsem ve Slovácku pohodě.

Věděl jste, že balon zapadne do sítě?

Trošku se to točilo ven. Nešlo to hned do šibenice, nakonec to tam přece jenom skončilo.

Po vstřeleném gólu jste ukazoval na tribunu. Věnoval jste branku někomu?

Seděla tam přítelkyně s naší holčičkou, plus ještě taťka s mamkou a ještě jeden kamarád. Věnoval jsem gól jim.

Jak podle vás ovlivnilo zápas vyloučení Procházky?

Po té červené jsme nehráli dobře. Přišla pauza. Řekli jsme si, jak přesně budeme hrát a jakým stylem. Ve druhé půlce nám to pomohlo, Zlínu také docházely síly.

Co říkáte na vyloučení? Bylo to na červenou kartu?

Ten zákrok jsem ještě neviděl. Nevím, jestli tam byl přímý zákrok do břicha a s jakou intenzitou. Ještě se na to chci podívat, ze hřiště mi to tak hrozné nepřišlo. Bylo to nešetrné, ale nemyslím si, že v tom byl úmysl.

Přišel jste z Baníku, jak hodnotíte síly obou mužstev?

Ve Slovácku je to založeno na pevných základech. Z klubu se moc neodchází, je tady osa, která je pevně daná. Jsou tu zkušení hráči, kteří to tady drží. Mančaft je dlouho pohromadě. Fungovalo to v minulé sezoně a funguje to i v té letošní, ale kvalitu kádru bych nijak nepřeceňoval.