Trápení Jablonce. Místo boje o Evropu je ve hře bitva o ligové přežití

Bývalý reprezentační trenér Rada končí v Jablonci téměř po čtyři a půl letech, v týmu působil od ledna 2018. Přestože v minulých letech dovedl tým do základní skupiny Evropské ligy a v této sezoně startoval také v Evropské konferenční lize, v nejvyšší soutěži se Severočeši trápili. Aktuálně nevyhráli jedenáct zápasů za sebou a bojují o udržení. Po poslední porážce s Pardubicemi, která byla třetí ligovou za sebou, jim patří ve skupině o záchranu 15. místo znamenající účast v baráži.

"Mám dobrý vztah s majitelem klubu a už jsem asi dozrál k tomu, že jediné, co tomu může pomoct, je nějaká změna. Proto jsme se dneska sešli, o situaci jsem se bavili a ulevili jsme tomu tlaku, aby se závěr zvládnul. Z tohoto pohledu jsme se dohodli, hráčům jsem řekl, že se s nimi nebudu loučit, ale budu věřit, že to zvládnou a bude důvod, abych se s nimi důstojně rozloučil. Teď jsme se domluvili, že tým převezmou asistenti a zkusí ligu zachránit," uvedl Rada.

V dalším utkání přivítá Jablonec poslední Karvinou, která na něj ztrácí osm bodů. Od dvanáctých Bohemians, kteří drží poslední příčku zajišťující záchranu, dělí Severočechy jeden bod. Jedná se o čtvrtou trenérskou změnu na jaře a celkově sedmou v ligové sezoně. Stejný krok učinily dříve Liberec, Teplice, Karviná, Mladá Boleslav, Bohemians 1905 a Ostrava.

"Neodcházím zapšklý, ale mrzí mě to. Čekal jsem, že to skončí po sezoně nějakým umístěním, které nebude takhle děsivé. Nastala taková situace a pořád věřím, že to Jablonec zvládne. Toto bylo moje druhé angažmá v Jablonci a v součtu je to nějakých devět let. Beru to jako takový rodinný příběh. I když tenhle závěr není optimální pro diváky, pro hráče, pro trenéry, ale za těch celých devět let se nemám za co stydět, i když ten závěr je nepříjemný," dodal Rada.