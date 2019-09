Jablonečtí fotbalisté zvládli před reprezentační pauzou vítězně další domácí duelu. Na Střelnici byly k vidění infarktové momenty a těsná domácí výhra 2:1! Pouze jedinou změnu udělal po nepovedeném zápase v Příbrami kouč Rada, do stoperské dvojice poslal místo zraněného Jugase Plechatého. Na kopačkách měli domácí daleko víc příležitostí, než jich proměnili v góly. Těsné vedení nakonec ubránili a radují se před reprezentační pauzou z vítězství 2:1 a prodloužení domácí sérii výher.

Jablonecký lodivod Petr Rada dával tým dohromady po těžké porážce v Příbrami. „Hráči byli dole, v Příbrami to byl propadák po všech stránkách. Celý týden pro nás nebyl jednoduchý. Musel jsem zvednout hlas a říct hráčům, kde jsme a o co hrajeme. Dávali jsme se psychicky dohromady a mělo to na nás vliv. Baník je těžký soupeř, minule vyhrál se Slováckem a konsolidoval svou sestavu. Hráčům jsem říkal, že musíme mít úplně jiný přístup. Dominovali jsme dvacet minut, vstřelili jsme dvě branky. Pak se to vyrovnalo. Baník v druhé půli vsadil vše na ofenzivu, ale my vše uskákali a uhráli. Zlomový moment byl v tom, co neproměnil Matoušek. Já byl levý bek, ale s tímhle bych si pohrál. Cloumalo to se mnou. Víte, jak to je, když urazíte fotbalového boha. Zaplaťpánbůh, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Myslím si, že kdyby Matoušek proměnil, ta následná šance Doležala by ani nevznikla. Překvapilo mě u Matouška, že si to nevzal a nedovedl do brány. Hosté nasadili Diopa i Baroše a druhý jmenovaný nás potrestal brankou. Plechatý ale hrál na vysokého Smolu a odvedl dobrý výkon. Tři body jsou pro nás hodně důležité. Byl to hodně dobrý duel,“ ohlédl se za zápasem Rada.

FK Jablonec – Baník Ostrava 2:1 (2:0)

Branky: 9. Krob (Jovović), 13. Jovović (Matoušek) – 80. Baroš (de Azevedo)

FK Jablonec: V. Hrubý – Li. Holík, Plechatý, Břečka, Krob – Jovović (90+1. Chramosta), Hübschman (C), Považanec (85. T. Pilík), Sýkora – Doležal, Matoušek (68. Kratochvíl).

FC Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Procházka, Šindelář, Fleišman (C) – Reiter (63. Holzer), Jánoš, Jirásek (63. Diop), de Azevedo – Kuzmanović, Smola (68. Baroš).

Rozhodčí: Dubravský – Horák, Poživil.

Diváci: 3 017