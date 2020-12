Remíza 1:1 svítila na ukazateli skóre už počtvrté za sebou. A průběh? Jako z montážní linky od Forda. Hanáci jdou do vedení, o které ale po uvadajícím výkonu ve druhé půli dříve či později přijdou.

Jinak to nebylo ani v domácím utkání s Českými Budějovicemi. Na vedoucí gól Martina Nešpora odpověděl ve druhé půli Lukáš Jánošík. Už to trenéra Sigmy Radoslava Látala vytočilo na maximum.

Připočtěte, že Jihočeši hráli víc než poločas jen o deseti. Pak už se dá pochopit, že na tiskové konferenci si nebral žádné servítky.

„Pokud nedokážeme zvládnout ani takový zápas, když Budějovice hrají doma v deseti, tak možná bude lepší, kdyby někteří hráči na hřiště ani nechodili. Nebo šli hrát okresní přebor,“ láteřil.

„Můžeme rozebírat videa, desetkrát si všechno ukazovat, ale když se pak na hřišti zase jeden hráč vyflákne na své povinnosti a uleví se, tak je to k ničemu,“ pokračoval rozezleně.

„Budějovice byly důsledné a disciplinované. Chtěly zápas zvládnout. O ničem jiném to dnes nebylo,“ prohlásil Látal.

Žádné rozbory nám nepomohou

Vysvětlení současného stavu hledal těžko.

„Našim hráčům se nechce, jsme jako panenky a pak to takhle dopadne. Určitě jsou uspokojení. Máme jednadvacet bodů, co se může stát? Nic! Spadnout snad nemůžeme, na poháry taky asi nic. Tak co? Je to o borcích, kteří sedí v kabině. Je to několik let to samé. Jsem tu rok a půl a pořád s tím bojuji,“ pokrčil Látal rameny.

„Nejsme schopní to vyřešit. Na začátku sezony jsme na hráče trochu dupli, pár zápasů se zvládlo, a teď je to zpátky. Jsou prostě pohodlní. Nic jim tady nechybí, pohodička,“ nešetřil si svůj tým.

„Musí si to uspořádat v hlavách. Žádné rozbory nám nepomohou. Vyslechnou si to, neřekne k tomu nikdo nic, sklopí hlavu, řeknou ano a jede to dál. Když začnu v kabině řvát, nerozhází je to,“ nechal frustrovaný kouč nahlédnout pod pokličku.

Zbytečné ztráty a ven z trojky

Každopádně Sigmě proklouzává nadějně rozehraná sezona mezi prsty. Vinou zbytečných ztrát už vypadla z první trojky. Drží sice sérii deseti utkání bez porážky, ale šest z deseti zápasů jen remizovala.

V pátek míří navíc k derby do Ostravy na Baník a dva dny před Vánoci si to rozdá doma s rozjetým Jabloncem, který už Olomouc přeskočil. Těchto prosincových sedm dní bude nejspíš pořádně horkých.