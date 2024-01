Brali by to všema deseti i po závěrečném hvizdu sezony. Pardubičtí fotbalisté figurují po rozšířené podzimní části na třinácté příčce. Ta je tak trochu magická, protože je poslední, která zaručuje přímou záchranu. Aby se na ní udrželi, musí více bodovat. Za osmnáct kol posbírali šestnáct bodů. Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice, mluví o tom, že ten zisk měl být tučnější. Vyjádřil se také ke kauze Kováč, která hýbala celou republikou.

Pardubické mužstvo už není tím otloukánkem jako na podzim v loňské sezoně, kdy hodně branek inkasovalo a také jich málo střílelo. Teď sice zpevnilo defenzivu, nicméně stará bolest v podobě střílení branek přetrvává. A třiapadesatiletý manažer potvrzuje slova fotbalových odborníků o pohledné hře jeho podřízených v kopačkách.

„Dostáváme málo gólů. Jestli se nepletu, stejně pětadvacet jich má Plzeň. To je ještě potřeba si uvědomit, že právě v Plzni jsme dostali šest branek a na Spartě pět. V opačném případě by to byl fantastický průměr na jeden zápas. Vzhledem k tomu, že máme suverénně nejmladší tým v lize, tak trenéři a hráči udělali v tomto ohledu obrovský posun. A určitě mě potěšila hra. Ve většině zápasů jsme se prezentovali pohledným a kombinačním fotbalem. Bohužel tomu chyběla třešnička v podobě gólů a tím i bodů,“ říká Vít Zavřel v rozhovoru pro Deník.

Jak jste spokojen či nespokojen s podzimní částí?

Vzhledem k tomu, že jsme získali šestnáct bodů, nemohu být spokojen. Ano, máme ještě neodehraný zápas v Karviné, nicméně i bez něj těch bodů mělo být více. Klidně přes dvacet. Ve většině zápasů jsme hráli vyrovnané partie, ale bohužel jsme nebyli produktivní. Nevyužívali jsme šance a pak jsme ve většině případů o gól prohráli. Rozhodně jsme nebyli horším týmem v zápasech.

Zmiňujete, že byste měli mít více než šestnáct bodů. Ze kterých zápasů vám tedy chybí?

Nevyšel nám vstup do soutěže, kdy jsme v prvních dvou domácích zápasech byli vyloučeni, a hráli o deseti hráčích. Hlavně díky tomu jsme uhráli pouze jeden bod. Začátek sezóny je vždy velmi důležitý. Nejvíce mě mrzí fakt, že nám nebyl uznán gól s Olomoucí. Troufám si tvrdit, že vedení 2:0 by nám stačilo k vítězství. Místo toho jsme si dali ve čtvrté minutě nastavení vlastní gól a přišli jsme o dva body. Nebyla nám uznána ani vyrovnávací branka v závěru utkání se Spartou, kdy jsme si remízu zasloužili. O výhře Sparty nakonec rozhodlo mikro-studování na VARu. V Jablonci jsme otevřeli skóre a pak měli tři další velké šance. Navíc za stavu 1:1 jsme nedali penaltu. Ve fínále jsme dobře rozehrané utkání prohráli.

Co vám osobně nejvíce vadilo na výkonech vašeho týmu? Můžete vypočítat příčiny neúspěchu?

Produktivita. Chybí mi u našich hráčů větší vůle střelit gól, hlad po gólu. Je potřeba zlepšit se ve standardních situacích, v obranných, ale především při těch útočných.

Co vás naopak potěšilo?

Tým je všude chválený za pohledný fotbal, to asi těší. Body scházejí, to netěší.

Od více hráčů mi chybí taková ta hladovost a chtít ten gól dát. Jít se někdy rozbít při standardce. Jak se říká: jít do souboje, i když vím, že mě to bude bolet. K tomu je zapotřebí umět se orientovat ve vápně. Věřím, že v tomto budeme na jaře silnější.

Nesouvisí s tím fakt, že angažováním přespolních hráčů mizí z týmu pardubický duch? Nemohou mít přeci stejný vztah k Pardubicím jako ti kmenoví.

To si nemyslím. V první české lize je to zcela běžný jev. Kdo hraje pouze se svými odchovanci? Hráči jsou profesionálové, navíc by škodili sami sobě, kdyby nehráli naplno. Každý ligový hráč se chce posouvat a u nás mohou hráči udělat další důležitý krok ve své kariéře.

Nicméně s těmi šestnácti body můžete prožít klidnější zimu než vloni. Pravda bylo méně kol, ale neuzavíráte ligový peloton. Je to lepší pro psychiku?

Zima klidnější je. Především v letošní sezoně je ve hře o sestupové příčky více týmů. Určitě jsme v lepší psychické kondici než v loňském ročníku.

Pro letošní sezonu disponujete širším kádrem. Vybrali jste si hráče, které jste chtěli. Jak jste spokojený se složením kádru?

Co se týče šíře kádru, máme posty zdvojené. Nikdo nás vyloženě nezklamal, ale u krajních hráčů, respektive křídel jsme čekali vyšší kvalitu. Proto také řešíme posílení týmu. Potřebovali bychom větší konkurenci právě na pozici krajních záložníků. Rádi bychom na tom v zimním přestupovém oknu zapracovali.

Nezvládli jsme začátek

Velkým bolákem vašeho týmu je produktivita v domácím prostředí. Devět bodů ze třiceti možných to je zoufalá bilance. Dá se konstatovat, že nejhorší ze všech. Co zatím vězí?

Zlomová byla první dvě kola, v obou jsme šli do deseti. To nás oslabilo a stálo body. Nutno připomenout, že jsme přivítali Slavii i Spartu. Průšvihem bylo nezvládnutí zápasu se Zlínem.

Nevyužili jste ideální domácí los k nastartování do sezony, což je vždy důležité. Z utkání s Bohemians a Jabloncem jste vytěžili nicotný bod.

První dvě kola jsme nezvládli. Měli jsme hratelné soupeře. Kdybychom udělali šest bodů nebo i čtyři, tak by ten podzim vypadal úplně jinak. Více bychom si věřili. A také jsem přesvědčen o tom, že by chodilo více fanoušků. Nezbývá jen doufat, že se na to jaře zlepší a my budeme doma silnější.

Venku jste nashromáždili sedm bodů. To se dá označit za solidní počin a zlepšení oproti předchozím dvou sezonách. Co vy na to?

Na soupeřových hřištích jsme se hodně zlepšili. Jsme vyzrálejší. Posunuli jsme se po taktické stránce a z toho pramenily výhry v Teplicích i Českých Budějovicích. Za velmi cenou považuji remízu na půdě Baníku.

Ještě k tomu domácímu prostředí. Jedná se o stadion s hlasitou převahou hostujících fanoušků. Co se stalo za půlrok, kdy se pomalu báli soupeři do CFIG Areny jezdit?

Pokud se budeme bavit o ultras, tak s nimi nebyla z naší strany spokojenost. Neustále jsme byli upozorňováni policií, že to je skupina, se kterou jsou problémy. A ne s hostujícími fanoušky, jak by se dalo čekat. Objevily se nějaké vulgární pokřiky, věděli jsme, že to není dobré. V loňské sezoně jsme za ně opakovaně platili pokuty v řádu desítek tisíců. Nefungovalo to, jak mělo, je to škoda pro obě strany, ale především pro naše hráče, protože ti by potřebovali cítit větší podporu. Realita je taková, že to neklape, jak bychom si přáli. Chceme na tom zapracovat, aby vznikl domácí kotel, který se bude postupem času rozšiřovat, abychom byli partneři. Věřím, že časem se nám to povede.

Nezmizel jenom kotel. Ubylo i obyčejných fanoušků. Proč?

Časy zápasů nám nepomáhají. Myslím si, že bude i hůř. V příští sezoně hrozí situace, která se odehrává v jiných evropských soutěžích. Liga se bude hrát tak, aby měl každý zápas svůj čas. Takže třeba třikrát za den. Je velmi reálné, že budeme hrát v sobotu od třinácti hodin. To lidem, co jedou na víkend mimo Pardubice, vyhovovat pravděpodobně nebude. No a pochopitelně je to o sportovních výsledcích. Buď naší hrou umíme přilákat fanoušky, nebo ne.

Kauzy Jeřábek a Kováč

Podzimní částí dlouho rezonovalo jméno Jeřábek. Překvapilo vás, jak dlouho jste dostávali kauzu na talíři?

(zamyslí se) Honza Jeřábek, to bylo celé nepovedené a nepochopené. Dodneška jsem nepochopil jeho reakci. Chtěli jsme se s ním rozloučit ve vší slušnosti a dle jeho zásluh. On ale tomu tu šanci nedal. Je to škoda pro něj i pro nás.

Přičítáte si nějakou chybu při jednání?

Možná se to s ním dalo lépe vykomunikovat. Z naší strany snaha byla, ale on pak už vůbec neměl zájem. Rok nehrál fotbal a trenéři nám oznámili, že s ním už nepočítají. Dali jsme mu nabídku hrajícího asistenta ve třetí lize, kolem kterého budou vyrůstat mladí hráči. K tomu, že bude dělat správce areálu na Vinici. Pak se něco stalo a bohužel.

Údajně ztroskotala dohoda na financích?

Podle mě to o financích nebylo. S Honzou jsem jednal o penězích každý rok. Řešili jsme buď hráčský kontrakt nebo pracovní smlouvu a vždy jsme se velmi rychle dohodli, protože byl zájem z obou stran. Nějaké nepochopení o hrubé či čisté mzdě jsme si mohli druhý den v klidu a interně vyřešit, pokud by byl zájem z obou stran. Nicméně, než jsme začali cokoli řešit, Honza vytahoval z batohu napsanou výpověď. Bylo zřejmé, že není zájem hledat dohodu.

Aby nebyl v klubu chvíli klid, tak před Vánocemi rozvířila vody v pardubickém fotbalu zprávu, že trenér Radoslav Kováč chce odejít. Kde vás zpráva zastihla?

Zastihlo mě to na dovolené. Dostával jsem esemesky od kamarádů a přátel. Poslali mi odkaz na článek. Jednalo se o zprávu, která mě překvapila, protože s něčím takovým jsem nepočítal. Hlavně jsem přemýšlel, kde se takové věci berou. Po posledním zápase s Libercem jsme si řekli nějaké věci, rozloučili se a popřáli si hezké svátky. S tím, že se co nejlépe přichystáme na zimní přípravu.

Jak jste reagoval? Zkazilo vám to dovolenou a situaci jste ihned řešil?

Nereagoval jsem na to nijak. Bral jsem to tak, že trenér Kováč a celý realizační tým mají u nás dlouhodobý kontrakt, že tato věc není pravdivá a neuskuteční se. Takže jsem si dovolenou zkazit nenechal.

Platnou smlouvu jste s ním prodloužili na začátku sezony. Byl v tom záměr, aby vám ho právě někdo nepřetáhl?

Po loňské sezoně, kterou jsme nakonec společně zvládli, panovala všeobecná spokojenost. Přestože jsme měli všechny trenéry pod smlouvou, tak jsme stávající smlouvy po vzájemné dohodě prodloužili. Byli jsme domluveni ihned po ukončené sezóně, před letní přestávkou, ale prioritou byla skladba nového kádru a příprava na novou sezonu. Vzhledem k vzájemné důvěře jsme vše dořešili až v průběhu prázdnin.

Takže, aby vám ho nikdo nepřetáhl?

Ne, ten důvod byl takový, že panovala vzájemná spokojenost se spoluprací.

Do zimní přípravy jste zakomponovali soustředění ve Španělsku. Co vás k tomu vedlo?

Soustředění se nám osvědčilo. Jsou tam lepší podmínky, především teploty. Budeme trénovat na přírodní trávě. Jsme rádi, že se tam vracíme. Na soustředění ve Španělsku sehrajeme dvě přípravná utkání. Dne 28. ledna sehrajeme zápas proti norskému prvoligovému týmu Tromso a 1. února proti dánskému týmu Odense, který také hraje nejvyšší soutěž.

Daněk přislíben, Huf zpátky

Objeví se v zimní přípravě noví či staronoví hráči?

Doufám, že náš tým zůstane tak, jak byl na podzim. Především jeho osa. Řešíme Kryštofa Daňka. Máme přislib od Sparty, že zůstane pro jarní část sezóny u nás v Pardubicích. Vrací se David Huf jako nejlepší střelec druhé ligy. Rádi bychom přivedli nové křídlo. Pokud by byla dvě, tak bychom na to reagovali.

Jaká je budoucnost Brazilců, které jste před sezonou pustili na hostování?

Bernardo Rosa zůstává ve Viktorce Žižkov. Panuje s ním spokojenost, má tam velkou minutáž. Jsme rádi, že na jaře bude hrát pravidelně druhou ligu. Lima se vrátil z Gruzie a zatím se zapojí do zimní přípravy.

Mluví se o tom, že se v přípravě znovu objeví Kissiedou.

Kissiedou se vrací po dvou letech. Shodou okolností byl s námi na soustředění ve Španělsku. V té době jsme měli o něj velký zájem, ale v té chvíli nedošlo k dohodě mezi kluby. Nebylo to o penězích, ale v Americe se ho nechtěli vzdát po sportovní stránce. Teď mu smlouva skončila, tak ho bereme na zkoušku.

A šušká se o jménu Adediran. Co je na tom pravdy?

Adediran je v jednání. Ve hře je více klubů. Především ale zatím není ochota Budějovic ho prodat.

Rozloučili jste se s někým dalším?

Zatím jsme se s nikým nerozloučili. Čekáme, jestli se nám podaří kádr doplnit a podle toho se rozhodneme.

S jakými plány půjdete do jarní sezony?

Je potřeba, abychom byli produktivnější, v tomto se musíme výrazně zlepšit, pokud se chceme v tabulce posunout. Musíme se poučit z podzimu a pak ty body budou přicházet. Věřím, že v jarní části soutěže budeme silnější.