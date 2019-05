O třech bodech pro Slovácko bylo prakticky rozhodnuto už po sedmnácti minutách, kdy Příbram prohrávala 0:3. Strůjcem rychlého náskoku byl především Jan Kalabiška, který část své kariéry strávil mimo jiné v Příbrami, kde v sezoně 2008/2009 odehrál celkem třináct zápasů.

Neuběhlo ani pět minut, když si dvaatřicetiletý útočník narazil míč s Navrátilem a otevřel skóre. O malou chvíli později přidal druhý gól, když zůstal neobsazený v pokutovém území a s pomocí tyče uklidil do sítě centr Reinberka. Hororový start Příbrami pak korunoval svým prvním ligovým gólem Juroška. „Vstup do zápasu byl katastrofální. Všechno zapříčinily individuální chyby. Soupeři jsme tříbrankové vedení darovali. A jak se ukázalo, bylo to rozhodující,“ konstatoval příbramský trenér Roman Nádvorník, který na nepříznivý vývoj reagoval střídáním Emanuela Antwiho a poslal na trávník Tomáše Jablonského.

Ačkoliv se zdálo, že Příbram je zralá na ručník, dokázala se v dalším průběhu prvního poločasu herně i psychicky zvednou a Slovácku byla minimálně vyrovnaným soupeře. Její zlepšený výkon stvrdil šest minut před pauzou Matoušek, který s pomocí teče domácího Patrika Šimka překonal Trmala a snížil na 1:3. Jednalo se o první příbramský gól do sítě Slovácka po téměř čtyřech letech. Matoušek svou brankou zároveň vykřesal jiskřičku naděje. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme vstřelit kontaktní gól. Začali jsme dobře, měli jsme území převahu a tlačili jsme se do zakončení,“ líčil Nádvorník.

Ovšem veškerá naděje zhasla krátce po hodině hry, kdy chyboval Chaluš, jenž namazal Kalabiškovi, který zkompletoval hattrick. „Pokud vytvoříme takovou chybu a nahrajeme soupeři, který jde sám na branku, těžko můžeme pomýšlet na lepší výsledek,“ řekl Nádvorník.

To ale nebylo všechno, protože příbramskou zkázu následně ještě čtvrthodiny před koncem dokonal pátým gólem Hofmann. Mužstvo Romana Nádvorníka tak potvrdilo svou letošní nelichotivou bilanci ve venkovních zápasech, ani prokletí v soubojích se Slováckem, se kterým prohrálo posedmé v řadě a potřetí v letošní sezoně.

„V posledních zápasech jsme se zvedli a nedostávali jsme tolik gólů. V Teplicích jsme dokonce vzadu udrželi nulu, ale Slovácko je pro nás asi zakleté. Herní styl, kterým se prezentuje, nám prostě nesedí,“ přiznal Nádvorník, který potvrdil, že jeho tým musí ve zbývajících duelech přidat. „Víme, o co hrajeme, do baráže nechceme. Ve hře je ale ještě dvanáct bodů. Slovácko pro nás bylo nejtěžším soupeřem. S ostatními máme bilanci mnohem lepší. Navíc naši konkurenti určitě také ještě ztratí nějaké body. My se teď musíme oklepat a zvládnout domácí zápas s Karvinou, protože pro nás bude klíčový,“ dodal.