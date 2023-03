Vyhecovaný hit mezi Libercem a Slavií měl nechutnou dohru na sociálních sítích. Fotbalista Slovanu Gigli Ndefe čelil na Instagramu rasistickým urážkám a výhrůžkám. Do Nizozemce s angolskými kořeny se pustil dokonce i hráč pražské Dukly. Na vulgární zprávy, které se liberecký klub rozhodl zveřejnit, reagoval i reprezentant Jakub Jankto.

Fotbalista Slovanu Gigli Ndefe čelil rasistickým urážkám. | Foto: Profimedia

Gól nedal, přesto byl ústřední postavou vyhrocené bitvy pod Ještědem mezi Libercem a Slavií (2:2). Obránce Slovanu Gigli Ndefe zavinil penaltu, po které Mick van Buren poslal hosty do vedení. Ve vypjatém závěru se pak dostal do křížku s Peterem Olayinkou, který se snažil bez úspěchu vymodlit další penaltu. Slávista podrážděně vylétl z trávníku a Ndefeho udeřil hlavou do tváře. Následovala červená karta a slávisté v oslabení přišli o vítězství i náskok v čele tabulky.

Když si nizozemský rodák, který má i pas Angoly, odkud pocházejí jeho rodiče, projížděl v kabině mobil, nevěřil svým očím. Na Instagramu mu přistály zprávy s rasistickými nadávkami. „Počkej, ty chcípáku… moc dobře vím, kde bydlíš,“ vyhrožoval fotbalistovi tmavé pleti Michal Hudera a přidal emotikon banánu. Šimon Kulhavý zašel ještě dál. „Ty jseš vopice zku*vená,“ nadával teprve osmnáctiletý mladík. Je zarážející, že on sám hraje fotbal za starší dorost pražské Dukly.

VIDEO: Rasismus a fyzické napadení. Zlínský Jawo se stal terčem nechutného útoku

Slovan zprávy i se jmény autorů zveřejnil na Twitteru. „Rozhodli jsme se k tomuto kroku po poradě s hráči. Považovali jsme za důležité, abychom se Gigliho zastali,“ prozradil Deníku ředitel komunikace libereckého klubu Tomáš Čarnogurský. „Zároveň jsme chtěli odradit kohokoliv dalšího od takovýchto zpráv, aby se podobným případům předešlo.“

Pod příspěvkem reagoval i reprezentant Jakub Jankto, který se nedávno odhodlal ke coming outu, když oznámil, že je gay. „Věřte mi. Tohle jsou ještě "dobrý" reakce,“ tweetoval Jankto.

Klub z Julisky se za primitivní chování svého hráče omluvil. „Šimonova reakce na Instagramu je absolutně nepřípustná. Jde přímo proti hodnotám, které zastáváme a které dětem v naší akademii dennodenně vštěpujeme. Se Šimonem a jeho rodiči, kteří jsou zde stěžejní, budeme situaci okamžitě řešit,“ vzkázali zástupci Dukly.

I sami hříšníci si za svoje ubohé výlevy vzteku sypali popel na hlavu. „Chtěl bych se všem a hlavně Giglimu omluvit za moje nepřípustné chování… Bylo to psáno ve velkých emocích a nyní mě to mrzí. Příště už to neudělám,“ dušoval se Kulhavý. „Za své chování se omlouvám, i když je nejspíše neomluvitelné. Za každé, i malé pochopení děkuji,“ omlouval se Michal Hudera.

Kučera útočí na rasisty i Hradec: Ubohý alibismus. Na Spartě se tohle ztratí

Oba kontaktovali klub. „Autoři zpráv se nám ozvali s omluvou, kterou jsme předali hráči,“ potvrdil Čarnogurský s tím, že se nejednalo o „fanoušky“ Liberce. Ndefe to schytal nejspíš kvůli tomu, že se na něm vykartoval Olayinka.

Slovan tímto považuje celou záležitost za uzavřenou. „Žádné další kroky nehodláme podnikat. Jestli se bude řešit policue, to nedokážu posoudit. Pokud ano, tak to už jde mimo klub,“ doplnil Čarnogurský.

Ndefe není prvním libereckým hráčem, který se v české lize setkal s rasismem. Dva roky zpátky si kolumbijský útočník Jhon Mosquera vyslechl hodně peprné nadávky od neurvalého fanouška ostravského Baníku. „Černá svi*ě si myslí, k*rva, že je v lese někde. Opice!“ bylo slyšet z ruchových mikrofonů.

Fotbalisté tmavé pleti jsou v Česku často terčem rasistických urážek. Teplický Abdallah Gning to zažil v letošní sezoně během utkání s Hradcem Králové. Lamin Jawo ze Zlína byl dokonce napaden v supermarketu.