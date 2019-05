„Stálo nás to hrozně moc sil,“ přiznal po utkání sparťanský kouč Michal Horňák.



Pro Severočechy šlo o smolné utkání. Stejně jako před týdnem na Slavii hráli výborný fotbal, ale opět se nedokázali prosadit v koncovce a tentokrát nebrali ani bod. „Byli jsme lepším mužstvem, ale doplácíme na to, na co vždy. Že jsme jaloví v koncovce,“ nechápavě kroutil hlavou šéf liberecké střídačky Zsolt Hornyák.

Liberecké rozčarování

O všem rozhodla pátá minuta. Domácí Hložek trefil z trestného kopu zeď, míč se odrazil k Frýdkovi, který střílel na branku, Nguyen jej vyrazil k volnému Costovi a pro toho už nebyl problém dorážet do prázdné branky. Po dvou zápasech, kdy zimbabwský obránce udělal tak brutální (a červenou kartou nepotrestané) fauly, které naštvaly i sparťanského trenéra, se ukázal v tom lepším světle.Liberec se ovšem oklepal a místo domácího tlaku přišel ten od hostů. Ani jednu z šancí ovšem nedokázali proměnit a protože podobně se v ofenzivě "dařilo" i Spartě, skončil zápas výsledkem, který stanovil zmiňovaný Costa už po pár minutách hry.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř. Na Slavii hrál úplně na dřeň a to samé jsme očekávali i u nás. Urvali jsme výhru spíše silou vůle. Pro Spartu to bylo důležité utkání, pořád je tu šance jít ze třetího místa, které jsme si teď pojistili, do Evropské ligy. Ještě nás čekají tři zápasy, z toho dva proti týmům z míst nad námi, a všechno chceme vyhrát. Díky tomu, že máme už jistotu třetího místa, můžeme dát šanci i ostatním hráčům, ať nás přesvědčí, že patří do základní sestavy,“ hodnotil zápas Michal Horňák.



Na liberecké straně pochopitelně vládlo rozčarování. „Nemůžeme být spokojení, když prohrajeme, ale byli jsme lepší, jen to nedokázali potvrdit gólem. Rozhodla hrubá chyba při standardce, tím jsme dostali Spartu na koně,“ přiznal Zsolt Hornyák.



Závěr FORTUNA:LIGY jede na plné obrátky a další kolo skupiny o titul je na programu již v úterý a středu. Sparta jede do Plzně, Liberec do Ostravy.