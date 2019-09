Tím posledním se stal Matěj Polidar, který během reprezentační pauzy podepsal smlouvu se Spartou. „Pro nás je prodej hráčů každý rok důležitý, ač bychom naše odchovance rádi udrželi déle, tak to udělat musíme,“ přiznal v rozhovoru ředitel klubu Jan Starka, který se rozpovídal nejen o odchodech a příchodech, ale celkové situaci středočeského klubu.

Jak velkou úlevou bylo, že jste se v minulé sezoně zachránili v nejvyšší soutěži?

Zvládnout baráž pro nás bylo zásadní. Bylo to obrovský těžké. Vím, že si někteří lidé řeknou, že jsme hráli proti druholigovému týmu, ale Brno je po finanční stránce mnohem větší klub, než my. O to více jsem rád, že jsme to fotbalově zvládli a udrželi jsme se v lize.

Po sezoně jste ale byli nuceni vypořádat se s odchodem klíčových ofenzivních hráčů Matouška, Mingazova a Fantiše. Jak těžké to bylo?

Odešlo nám přes dvacet gólů, ale myslím, že jsme si dokázali poradit. Důležité bylo, že zůstal Jan Rezek, který je lídrem mužstva. Zároveň se nám podařilo ofenzivu kvalitně doplnit, takže tam nás bota zdá se netlačí.

Zmínil jste Jana Rezka, ale ten měl u vás ještě platnou smlouvu, ne?

Honza u nás sice měl ještě platnou smlouvu na jeden rok, přesto se po sezoně rozhodoval, co dál. Jestli chce být nadále aktivním hráčem nebo vyzkoušet něco nového, například roli trenéra. Náš vztah je nadstandardní, takže jsme to nechali čistě na něm, s tím, že jeho rozhodnutí budeme respektovat, ačkoliv pro nás by to byla velká ztráta, protože jde o jednoho z klíčových hráčů, který fotbalu dává všechno a je lídrem nejen na hřišti, ale i v kabině. Naštěstí se rozhodl, že bude pokračovat v kariéře.

Ale přeci jen je mu už sedmatřicet let…

Se svým fotbalovým uměním a tím, jak se o sebe stará, si myslím, že může hrát na vrcholové úrovni klidně ještě tři, čtyři roky. Je podobný typ jako například Pavel Zavadil a před sebou má ještě řadu fotbalových let.

Hlavním ofenzivním tahounem je ale zatím Michal Škoda, patřící s pěti góly k nejlepším střelcům ligy…

Svou roli plní znamenitě, ale nerad bych předbíhal. Je před námi ještě spousta zápasů, tak snad mu forma vydrží.

Jak zatím hodnotíte přínos další posily Martina Zemana?

Jedná se o velmi zkušeného fotbalistu, který je velmi kvalitním hráčem pro jakýkoliv tým, což u nás jen potvrzuje. Jeho levá noha je postrachem ligy.

Ale je to trochu složitější povaha, není to problém?

Ano jde o složitější povahu, ale už minulost ukázala, že my s ním umíme pracovat. Martin je v Příbrami spokojený, což dokazuje svými výkony na hřišti, je jedním z lídrů našeho týmu a jsem rád, že ho máme v kádru.



A zdá se, že jeho spolupráce s Michalem Škodou funguje stejně dobře, jako před časem s Romanem Bednářem, vidíte tam určitou paralelu?

Nabízí se to, nicméně Michal Škoda je přeci jen typologicky jiný útočník, než byl Roman Bednář. Ale zaplať pán bůh, jejich spolupráce funguje a nese ovoce.



Svůj podíl na tom ale jistě má i Marko Alvir, že?

Pro většinu veřejnosti šlo zpočátku možná o velkou neznámou. My jsme ale věděli, koho přivádíme. Měli jsme o něj zájem už v minulé sezoně, kdy jsme jednali se Slavií, ale nakonec to vyšlo až letos. Věřili jsme, že prokáže svou nespornou kvalitu. A to se stalo. Je jednou z našich ofenzivních zbraní, je výborný především při hře jeden na jednoho a myslím si, že moc podobných fotbalistů na našich ligových trávnících neběhá.



Příjemným překvapením jsou výkony Davida Šimka, překvapil i vás?

Určitě, do ligy naskočil nečekaně a narychlo, ale dokázal se dobře adaptovat a podává kvalitní výkony, které ho dostaly až do reprezentační jednadvacítky.



Jde o důvod, proč se do hry zatím vůbec nedostal Martin Nový, stálice loňské základní sestavy?

Martin měl na začátku letní přípravy zdravotní problémy, které ho trápily už v závěru loňské sezony. Věřili jsme, že se do startu nového ročníku dá dohromady, což se ale nestalo. Nyní už je v pořádku a je připraven zasáhnout do hry, nicméně prozatímních devět kol jsme absolvovali v nějaké sestavě, která kromě utkání s Mladou Boleslaví nezklamala, proto si musí na svou šanci, kterou jistě dostane, zatím počkat.



Co Emmanuel Antwi, případně zraněný Miroslav Slepička?

Manu je podobný případ. Rovněž jeden ze základní stavebních kamenů loňské sestavy, ale jelikož se zapojil do přípravy později, musel dohánět tréninkové manko. My jsme na jeho post přivedli jako alternativu právě Mihajla Cmiljanoviće, jenž svou šanci chytil za pačesy a podává dobré výkony. Miroslav Slepička se stále dává dohromady po zranění z loňské sezony, na které se bohužel nabalily další zdravotní komplikace. Všichni pracujeme na tom, aby byl zpět, co nejdříve.



Do hry nezasáhl ani Roman Květ, co je v jeho případě hlavní příčinou?

Absolvoval celou přípravu, ale těsně před začátkem sezony začal mít zdravotní problémy, které se následně různě kombinovaly. Momentálně je situace taková, že je stále na seznamu zraněných a bohužel to vypadá, že jeho léčba ještě nějaký čas potrvá.



Kromě vámi zmíněného výprasku v Mladé Boleslavi, přišel v sezoně ještě jeden nepříjemný moment. A sice výbuch v Mol Cupu, kde jste vypadli s třetiligovým Chlumcem nad Cidlinou. Čím si to vysvětlujete?

Bohužel řada hráčů předvedla podprůměrný výkon, který se neslučuje s tím, jak by se mělo prezentovat prvoligové mužstvo. Za mě se jednalo o velké zklamání, které mělo v konečném účtování své důsledky.



Nebyl hazard, že jste do utkání nenasadili většinu zkušených fotbalistů?

Nemyslím si, dostali šanci hráči širšího kádru, kteří se mohli ukázat, ale bohužel se své šance chopili tak, jak se chopili…



Někteří hráči, kteří do utkání nastoupili (Januška, Jablonský a Jandera pozn. red), následně odešli na hostování do Vlašimi, respektive Vyšehradu. Jednalo se o jeden z důsledků?

Ne, vypadnutí z poháru na odchod hráčů na hostování vliv neměl.



Během reprezentační pauzy jste ale pokračovali v posilování. Přišli záložník Paulinho z Wolverhamptonu, útočník Stuparević z Watfordu a obránce Vilotić z Prešova. Co byste řekl na jejich adresu?

Paulinho přišel, ale dlouhodobě netrénoval s týmem, takže se dostává do formy. Stuparević je připravený, jde o hráče, který je srbským mládežnickým reprezentantem, ačkoliv ve Watfordu absolvoval pouze letní přípravu, má velké zkušenosti ze srbské ligy. Vilotić je hráčem budoucnosti, který zatím začne v B týmu, ale jeho brzké zapojení do A mužstva rozhodně není vyloučeno.



Je složitější přivést hráče ze zahraničí?

V zásadě je proces stejný jako u všech hráčů z Čech. Vyhlédnutí, doporučení, zkoumání, kontakt mezi kluby, spolupráce s agenty a přivedení hráče.



Co znamená pro klub angažování fotbalistů z Wolverhamptonu či Watfordu?

Věřím, že povědomí o příbramském fotbale se z hlediska sportovní úrovně zvedá. A to nejen s výkony našich mužstev, ale společně s tím, jak se snažíme vylepšit celkové zázemí a vnímání klubu veřejností.



Posilovali jste především střed pole. Bylo právě výše zmíněné zranění Romana Květa jedním z hlavních důvodů, proč jste se tak rozhodli?

Stoprocentně! Zároveň jsme chtěli ještě více zkvalitnit naši hru směrem dopředu a mít v zásobě další alternativy.



Jak vůbec hodnotíte celkové posílení vašeho kádru oproti loňské sezoně?

Po dlouhé době se nám podařilo získat posily, které se staly okamžitým přínosem pro mužstvo. Jsem rád, že důvěru do nich vloženou nám splácí svými výkony. Doufám, že v případě příchodů, které jsme uskutečnili během reprezentační přestávky, to bude stejné.



Měli jste zájem ještě o nějaké jiné hráče, které se nakonec získat nepodařilo?

Samozřejmě jsme jednali s více hráči, ale jelikož nedošlo k jejich angažování, tak to asi nemá cenu žádným způsobem komentovat.



Přesto se na jedno jméno zeptám, neusilovali jste o odchovance Jakuba Řezníčka, který se vrátil z působení v Belgii a nakonec podepsal smlouvu s Teplicemi?

S Kubou jsme se bavili, ale žádná konkrétní jednání o jeho angažování neproběhla.



Máte nyní v mužstvu hodně cizinců. Nebojíte se, že by to nemuselo klapnout, jako například první vlna internacionalizace ve Spartě?

Myslím, že u nás nemáme problém se zapracováním zahraničních hráčů. Základem je, že dbáme nejen na jejich fotbalovou kvalitu, ale hlavně i na jejich charakter, aby bez problému zapadli do kabiny.

Asi největší přestupovou bombou ale byl transfer Matěje Polidara do Sparty Praha. Mohl byste přiblížit, jak k němu došlo, přeci jen to přišlo jako blesk z čistého nebe?

Zájem o Matěje Polidara byl dlouhodobý. Kluby ho sledovaly, protože jde o zajímavého mladého hráče, který stabilně hraje ligu a je členem mládežnických reprezentačních výběrů. Bylo jen otázkou času, kdy nás někdo kontaktuje ohledně jeho přestupu. Nejcílevědoměji si za jeho získáním šla právě Sparta Praha a já jsem rád, že další z našich odchovanců se dostal do tak velkého klubu.



Do konce sezony ale zůstane na hostování v Příbrami, byla to vaše podmínka?

Shodly se na tom všechny tři strany. To znamená my, Sparta i samotný hráč. Pro nás je to velké plus, protože Matěj je jedním z důležitých hráčů základní sestavy a určitě nám ještě hodně pomůže.



Čím si vysvětlujete, že každý rok z vaší akademie vzejde minimálně jeden velký talent?

Myslím si, že se nebojíme hráče vytáhnout z akademie a dát jim dostatečný prostor v lize. Aby se tak ovšem mohlo stát, musíme pečlivě pracovat s mládeží, což se nám dlouhodobě daří. Naši trenéři jsou velmi kvalitní a je vidět, že svou práci dělají opravdu dobře, přestože nedávný sestup do druhé ligy byl pro nás velmi těžký, hlavně z finanční stránky, tak se nám i přesto podařilo akademii udržet na patřičné úrovni.



Máte v akademii připravené další talenty?

Když se podíváte na kádr naší devatenáctky či mladších kategorií, uvidíte, že někteří hráči jezdí na reprezentační výběry nebo jsou v hledáčku dalších týmů. Nechci ale zmiňovat žádná konkrétní jména, určitě někoho brzy uvidíme.



Zmínil jste ekonomiku, byl pro vás přestup Matěje Polidara podobně důležitý z hlediska naplnění rozpočtu, jako třeba minulý rok transfer Jana Matouška do Slavie Praha?

Pro nás je prodej hráčů každý rok zásadní, ač bychom naše odchovance rádi udrželi déle. I v případě Matěje Polidara, stejně jako u Jana Matouška či dalších hráčů z let minulých, to bylo z hlediska ekonomické stability klubu velmi důležité, protože z ostatních finančních prostředků, které načerpáme, bychom zřejmě nebyli schopni udržet náš celkový level.



Nabízí se otázka, proč se zatím stále nepodařilo získat hlavního sponzora?

Mohu říct, že téma hledání sponzorů je naším každodenním tématem. Probíráme to společně s marketingovým manažerem (Tomášem Větrovským pozn. red.) i mým otcem, prezidentem klubu (Jaroslavem Starkou pozn. red.). Sponzory sháníme, jednání probíhají, ale je těžké cokoliv specifikovat. Věřím ale, že do konce podzimní části se nám podaří získat partnera, který bude vidět, pomůže nám v dalším budování klubu a budeme společně sbírat úspěchy.



Změnila se nějakým způsobem třeba i podpora města Příbram?

Neřekl bych, přestože jsme momentálně mnohem lépe vnímáni než v minulosti.



I proto jste podpořili městský projekt „Díky vám…“ ?

Jako bývalý basketbalista sleduji nejen NBA, ale i ostatní sportovní ligy, které mají světový věhlas. A právě tato myšlenka, kdy týmy děkují veteránům či lidem pracujících v záchranných složkách (hasiči, zdravotníci, policisté pozn. red.), se v nich velmi často objevuje. Jak jsem říkal už při samotném projektu, pozvat je na stadion a zpříjemnit jim chvilky volna , je to nejmenší. Pro mě osobně jde o samozřejmost, protože právě díky takovým lidem, kteří se o nás denně starají, se můžeme naplno věnovat svým aktivitám.



Ostatně není to z vaší strany žádná novinka, že?

Přesně tak, již několikrát jsme finančně či materiálně podpořili například příbramskou nemocnici. Jde o to, že když jsme úspěšní, snažíme se to tímto způsobem vracet našemu regionu. Myslím, že tak je to správné.



Vraťme se ale k fotbalu, konkrétně k akademii, která má novou ředitelku Markétu Starkovou (sestra Jana Starky pozn. red.), co to znamená pro její chod?

Jde o jednoduchý krok k tomu, abychom byli schopni stále se zlepšovat a zvyšovat nejen fotbalové aspekty naší akademie, ale i infrastrukturu a zázemí. Aktuálně mohu říct, že je chystána kompletní výměna vybavení a nábytku, zlepšení komunikace s rodiči a například zpestření stravovacího režimu.



Jak z pohledu výchovy mládeže vnímáte návrat B týmů a zrušení juniorské ligy?

Juniorskou ligu jsme vnímali pozitivně. Nebyla to špatná soutěž, samozřejmě záleželo na přístupu jednotlivých celků. My jsme v ní zkoušeli mladé hráče, takže odsud pak vzešli Honza Matoušek, Roman Květ nebo Aleš Matějů. Na druhou stranu třetí liga je kvalitní soutěž sloužící pro přechod z mládežnického do dospělého fotbalu.



Na jaké mety chcete s klubem letos útočit?

Co se týká A mužstva, chceme se vyhnout starostem z minulé sezony. Naopak rádi bychom zabojovali o umístění ve střední skupině. A tím pádem o evropské poháry. Myslím, že kvalitu na to máme. Setrvání v soutěži je prioritou i u B týmu, kde bychom se v dalších letech chtěli pokusit o postup do druhé ligy. V mládeži je cílem pokračovat v produkování talentovaných hráčů pro český fotbal a bojovat o přední příčky, protože tam naše týmy určitě patří.