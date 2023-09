Já zimní období nemám rád. Je to v polovině sezony, všichni lepší hráči hrají, jsou pod smlouvami, kluby je nechtějí uvolňovat, a když ano, musíte hodně přeplatit. To dělat nechci. Ale může se něco naskytnout, objevit, že hráč nenastupuje, chce jít, tak na to jsme případně připraveni reagovat.

(usmívá se) No… Je pravda, že tohle byl extrém. Ale přijít to muselo. Věděli jsme, že do mužstva je nutné sáhnout, omladit ho, přivést hráče s budoucností, se kterými budeme moci dlouhodobě pracovat, protože ještě nejsou na svém vrcholu. To chce trpělivost. Zároveň to ale neznamená, že by kádr byl hotov. Stále hledáme na určité posty možné posily do budoucna.

Michal Bělák při setkání s fanoušky prohlásil, že tak hektické přestupní období by už zažít nechtěl. Co vy?

Tohle nelze tak jednoznačně říci. Protože každý přestup měl nějaké své specifikum a je něčím jiný. Navíc to není vůbec jen o mě. Do toho procesu jsou zapojeni další lidé od našeho skautingového oddělení, přes trenéry anebo Michala Běláka, který jednání vede. Všechna jednání byla složitá a těžká, každé ale nějak jinak. Týká se to i Tanka, na kterého se teď všichni vyptávají. Chtělo jej vícero klubů, mimochodem i ty ze severu Čech, kde on hrál. Byly blízko nejen geograficky, ale i k majiteli Varnsdorfu. Přesvědčit hráče, že cesta do Ostravy je lepší variantou, nebylo lehké, stálo to hodně úsilí, ale jsem rád, že to vyšlo.

Fanoušci vtipkují, že předvede pár dobrých zápasů a opět přiletí laso z Edenu. Nebojíte se toho?

Pokud je zájem o naše hráče z top klubů, je to svým způsobem ocenění naší dobré práce. A kdyby pokračoval v takových výkonech, není pochyb, že by nějaký zájem mohl být. My s ním ale máme dlouhodobou smlouvu i plány. I osobně si myslím, že by mu pomohlo, kdyby tady byl delší dobu, protože má ještě na čem pracovat. Rozhodně takovým způsobem neuvažujeme, že by měl někam odejít. Vždyť sotva začal!

Co odchod Enea Bitriho? Byl to šok?

Trochu ano. Bylo to o to horší, že se to seběhlo ke konci přestupního období. Moc jsme s tím nepočítali a vše se událo strašně rychle.

Zejména asi proto, že Pavel Hapal na něj od začátku sázel…

Když přišel, nebyl na tom fyzicky nejlépe, a pár týdnů trvalo, než se na určitou úroveň dostal, aby byl schopný ligu hrát. Stále na tom pracoval, zlepšoval se, i když pořád měl určité limity. Jenže výkony zaujal klub z jiné země, odkud to má možná na Západ, kam se chce dostat, blíž. Je to škoda. Myslím, že by se u nás ještě mohl zlepšovat.

Snažili jste se odchodu nějak zamezit?

Samozřejmě. Nabízeli jsme mu novou smlouvu, udělali jsme vše, co šlo, ale nestačilo to. Podmínkám, které mu nabídli Norové, asi nešlo odolat. A Baník zase není tak movitý klub, aby na naše poměry tak lukrativní kontrakt přebil.

Jak nyní vypadá situace na stoperu, kde se zranili Michal Frydrych s Filipem Blažkem, potíže měl i David Lischka?

Samozřejmě jsme z toho byli trochu nervózní. Hlavně u Frydrycha, který se zranil sám, že se mu koleno prohnulo a křuplo mu v tom. Naši doktoři říkají, že by to mohl být jen srůst, který praskl, což by naopak to koleno mohlo ještě uvolnit. Minulý týden říkal, že ho to nebolí, začínal jezdit na kole, a teď by chtěl začít s plným tréninkem. Uvidíme. Blažek by měl být v pohodě, stejně jako Lischka.

Filip Kaloč (vlevo).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Řešili jste tedy v závěru přestupů posílení středu obrany?

Něco jsme v hlavě měli, protože v jednu chvíli ta situace byla opravdu alarmující a skoro všichni stopeři zranění. Ale postupem několika dnů se ukázalo, že ty zdravotní problémy by nemusely být vážnějšího rázu, proto jsme ty úvahy utnuli a šli trochu do rizika. I s přihlédnutím k tomu, že tu máme Ndefeho, který na stoperu může zaskočit, a v béčku jsou pak Říha s Měkotou.

Diskutovanou postavou byl Filip Kaloč, který nakonec zůstal. Můžete jeho příběh přiblížit?

To není příběh. Celou dobu jsme měli od jeho agenta indicie, že dorazí nabídka ze zahraničí, jenže se nic moc nedělo. Objevily se jen nějaké náznaky, ale nedotáhlo se to do konce.

Druhá belgická liga…

Ano. Ale v onom klubu proběhly nějaké změny ve vedení, takže na nějaká konkrétnější jednání vůbec nedošlo…

Jak to teď bere?

Musí si to v sobě srovnat, pracovat a rvát se o místo. Je to jen na něm, protože má tady konkurenci v Boulovi a Rigovi, kteří hrají velmi slušně.

Překvapili vás oba?

Tomáš Rigo je nový, bylo jasné, že bude potřebovat čas. Postupně dostával příležitosti a ukazoval, že na to má. Zapracoval se a teď odehrál celý zápas. S Boleslaví si řekl o stabilní místo. Boulis se také lepšil. Konkurence je velká a jen ta hráče posouvá. A já doufám, že i Kali teď bude na oba hráče tlačit.

Posily Tanko či Ewerton se také jeví jako trefa do černého.

Ewerton je stejný případ jako Rigo. Věděli jsme, že je výborný, ale brali jsme ho s otazníkem, protože byl po zranění a půl roku nehrál. Potřeboval se rozehrát a seznámit s týmem. Výkonnostně jde nahoru, i když víme, že má ještě rezervy a může být ještě lepší.

Teoreticky si ho Slavia může v zimě stáhnout, potažmo po sezoně je možnost, že skončí. Tak jako Plavšič s Caduem. Je tak cílem do budoucna tyto hostování bez opce tu nemít?

Na Ewertona opci máme! Slavia si ho ale do konce tohoto kalendářního roku může za určitých finančních podmínek vzít zpátky. Získat tyto hotové hráče není jednoduché. Pokud je potřebujeme a nikde nejsou, tak nic jiného nezbývá. Jinak musíme být trpěliví a najít dvacetileté a mladší kluky, zkusit je k nám dostat, dát jim prostor a pracovat s nimi. Teď jako se nám to povedlo s Rigem, i když Slavia byla dost tvrdá a je to další z těch jednání, která opravdu nebyla jednoduchá.

Jako bývalý gólman si asi pochvalujete situaci na tomto postu, co říkáte?

Tam jsme spokojení, protože máme silnou dvojici s mladými gólmany v zádech. Hrubas jde nahoru, Kubný měl zranění, což zabránilo, aby Hrubas odešel na hostování. Teď jsou tady oba a musí se s tím porvat. Ale k fotbalu to patří, chytat může jen jeden.

Rozloučili jste se s Janem Laštůvkou a Nemanjou Kuzmanovičem, nedávno odešel do Karviné hostovat Jiří Fleišman. Hodnotíte to zpětně jako správné kroky?

Já si myslím, že ano. Už jsme opakovali mnohokrát, že omlazení kádru bylo nevyhnutelné. Všichni ti kluci pro Baník odvedli skvělé služby, ale jednou to rozhodnutí musíte udělat. U Fleišmana se to vyvinulo v posledních chvílích. Měl nabídky do Pardubic, do Teplic, sám se rozhodl je odmítnout, nikdo ho odsud nevyháněl. Je to výborný kluk, ale otevřeně jsme mu řekli, že u něj velká perspektiva není a vytížení mít tady nebude. Příležitost budou dostávat mladí. Pak se ozvala Karviná, kde je to kousek, takže na to kývl, že chce hrát. Nebránili jsme mu v tom.

V kádru jsou dlouhodobí marodi Ladislav Takács, u něhož to asi ještě chvíli bude trvat, ale také Robert Miškovič, Jiří Klíma, nebo Eldar Šehič. Jak to vypadá s nimi?

U Miškoviče je to složité, protože se mu zranění stále nedaří doléčit a neustále se mu vracejí bolesti. Podobné to je u Šehiče. Musíme být my i oni trpěliví a čekat, až se dají dohromady. Jiné je to u Klímy, kde přetrvává dlouhodobé zranění kotníku, ale tady se to pomaličku zlepšuje a cítí se už dobře. Spíše je bržděn doktory, aby se mu to neobnovilo. Věřím, že za chvíli už bude trénovat s týmem.

Brankář Baníku Jiří Letáček.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Máte deset bodů. Jak jste spokojeni?

(usmívá se) Samozřejmě bych chtěl mít vyšší zisk, ale po tom otřesu kádrem v létě to chtělo a ještě pořád chce čas. Já jsem hlavně rád, že tým drží pohromadě. Pokud jde o hřiště, nikdo jsme nečekali, že to od začátku bude vše perfektní a každý s každým si bude hned fotbalově rozumět. Přípravné zápasy nejsou jako ty ligové, neprověří tým tolik, takže i na startu soutěže se ještě hledala ideální sestava. Navíc někteří hráči byli v přípravě lepší, než pak v lize. Herně některé zápasy vypadaly dobře, možná i lépe než v minulé sezoně, ale byl jsem zklamaný, že někteří kluci vypadali vystrašeně a v úvodu to prostě nedali.

Chtělo to čas?

Rozhodně. K tomu jednoduchý nebyl ani los, ale myslím si, že třeba i v Plzni, nebo na Slavii se dalo bodovat. V Edenu to nebyla ostuda, byť jsme si toho dopředu moc nevytvořili, nicméně párkrát jsme je vystrašili. Zradila nás finální přihrávka. Nebo zakončení jako u Tanka, které mohl řešit jinak, s klidem, jenže se projevila jeho zbrklost. Mohl si to seknout a obstřelit gólmana. Myslím si, že si Slavia vydechla, že vyhrála. Ale v dalších zápasech už si to začalo sedat a zvládli jsme to. Postoupili jsme i v poháru, o kterém víme, že umí být zrádný, protože pro soupeře je to finále mistrovství světa a dá do toho vše. Teď jen škoda, že nám do toho skočila repre pauza.

Berete to jako komplikaci?

Byli jsme rozjetí, navíc si nám to trochu rozuteklo, takže kluci, kteří zůstali, v minulém týdnu pracovali hlavně na kondici. Teď, jak se nám to bude sjíždět, půjdeme zase více do hry. Snad se nám podaří navázat na poslední tři utkání.

Když jste měli po třech kolech bod, panovala nervozita?

Vyloženě ne. Výkon v Liberci byl zklamáním, to jsem nečekal. Myslel jsem si, že to bude buď vyrovnané utkání, nebo budeme lepší a odvezeme si aspoň bod. Tohle byl ale propadák. Nechápal jsem, co se dělo. Ale stalo se, šli jsme dál a zlepšujeme se. Třeba Tanko se vždy do dvou šancí dostane. Ať hraje proti komukoli, ať nastoupí od začátku, nebo v průběhu. Pak je to jen o tom, jestli promění, nebo ne. Spíše jde o to, že takových hráčů tu moc nebylo, takže ostatní se musí naučit, jak mu to dát, aby využil svou rychlost a měli jsme z toho maximální užitek. Také věříme, že se chytí Laco Almási.

V Hlučíně dal dva góly, s Boleslaví měl dvě šance.

Je to jiný typ hráče než Tanko. Potřebuje míč dostat ze strany, což se moc nedaří, ale pracujeme na tom. Stejně tak doufáme, že se střelecky zvedne Kubala, který je pracovitý, jen mu to tam nepadá. A uvidíme, co Fadairo. Je zajímavý, ale zranil se a to dost přibrzdilo jeho zabudování do týmu. Takže jsme museli být trpěliví. Je poctivý, konečně zdravý a kondičně připravený. Pracuje na sobě. Pomalu by mohl naskakovat, za béčko už několikrát hrál.

Na webu infotbal.cz proběhla před pár týdny informace, že Michal Bělák se měl sejít s trenérem Davidem Horejšem ohledně eventuálního angažmá. Můžete se k tomu vyjádřit?

S Michalem Bělákem jsem o tom mluvil. Řekl mi, že se s ním v životě nebavil. Tu informaci ve stejném duchu vzápětí dementoval i trenérův agent Jiří Müller.

Pavel Hapal tedy měl a má tedy důvěru vedení…

Ano, má. Sezona začala, lepší se to, na což musíme navázat a pokračovat, aby se herní stránka posouvala. Už teď na Bohemce, kde to nebude jednoduché. Hlavně doma si ale musíme jít rázně za vítězstvím. S Boleslaví už to bylo vidět. Pozitivní je, že se prokazuje důležitost šíře kádru, protože kdykoliv naskočí někdo ze střídačky, je na hřišti přínosem. Věřím, že zdaleka nejsme na vrcholu výkonnosti tohoto mužstva.