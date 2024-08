„Obdrželi jsme mimořádnou nabídku, která splňovala veškeré naše představy,“ prohlásil i Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva Viktorie Plzeň.

Ta už dříve deklarovala, že si reprezentačního stopera cení na deset milionů eur (cca 250 milionů korun) a tuhle částku Hoffenheim podle Deníku včetně případných bonusů opravdu na západ Čech pošle. Odpovídá tomu i fakt, že předchozí nabídky italských klubů Palerma a AC Turín, které se pohybovaly kolem pěti až šesti milionů eur, smetlo plzeňské vedení ze stolu.

Hoffenheim byl ochoten zaplatit víc především proto, že stopera nutně potřebuje. Hned. I díky této nouzi se z Robina Hranáče stal nejdražší fotbalista, který kdy přestoupil z Plzně. Až dosud Viktoria nejvíc inkasovala za útočníka Michaela Krmenčíka, který přestoupil v lednu 2020 do belgických Brugg za šest milionů eur. Už předtím prodával západočeský klub i do bundesligy – Vladimíra Daridu do Freiburgu za 4 miliony eur a Petra Jiráčka do Wolfsburgu (3,3 miliony eur).

Možná trochu překvapí, že v žebříčku hned za nimi je obránce Aleš Matějů, jenž přestupoval do anglického Brightonu za dva a půl milionu eur. Záložník Pavel Bucha měl zamířit v zimě do Cincinnati v zámořské MLS za 1,6 milionu eur.

Robin Hranáč arrow_left arrow_right info Zdroj: fotbal.cz 1/3 ROBIN HRANÁČ na srazu fotbalové reprezentace do 21 let před zápasy v Anglii a ve Slovinsku.

info Zdroj: fcv 2/3 Robin Hranáč nastoupil před třemi lety v juniorské Lize mistrů i proti Realu Madrid, ve stoperské dvojici hrál s Václavem Míkou. (vlevo)

info Zdroj: fcv 3/3 Fotbalista Robin Hranáč v dresu Viktorie Plzeň před dubnovým zápasem v Teplicích, kde nastoupil na poslední minutky a připsal si zatím jediný start v české nejvyšší soutěži. V té slovenské už jich má za Tatran Liptovský Mikuláš na kontě čtrnáct.

Zpět k Hranáčovi. Částka kolem čtvrt miliardy korun dělá ze 24letého teď už explzeňského stopera také jednoho z nejdražších obránců, kteří z české ligy zamířili do zahraničí. Podobá se nedávnému přestupu sparťana Ladislava Krejčího do španělské Girony. Také Slovák Dávid Hancko ze Sparty do Feyenoordu a dánský fotbalista Alexander Bah ze Slavie do Benfiky Lisabon přestupovali v létě 2022 za podobnou částku (v přepočtu cca 200 - 250 milionů korun).

Pouze pražská Slavia prodala loni Davida Juráska do stejného portugalského velkoklubu za vyšší částku, podle serveru transfermarkt.de za 350 milionů korun.