Dva dny před Štědrým dnem oslavíte pětatřicáté narozeniny. Jaká bude oslava?

Už jsem starší člověk, už nechodím z oslavy narozenin domů až na Vánoce, ty časy už jsou pryč (směje se). Teď si narozeniny oslavím v klidu s rodinou.

Podzim se vám vydařil, po 18. kole máte ještě o dva body víc než vloni. Jste spokojený?

Jsme aktuálně na čtvrtém místě, tak jsme skončili loni. Mnozí si mysleli, že v uplynulé sezoně to byla náhoda, že už to nezopakujeme. Ukázali jsme, že máme i na víc. Jsme pořád ve skupině, která hraje o titul. V sobotu to musíme potvrdit s Jabloncem, chceme tři body a také si chceme udržet odstup od Baníku.

V sobotu hrajete proti Jablonci, který byl ještě před rokem na třetím místě. Aktuálně je v dolní polovině tabulky. Za čím hledat slabou formu Severočechů?

Těžko říct. Jablonec má pořád kvalitní tým a také kvalitního trenéra. Už tak pět kol čekám, že se ten jejich mančaft zvedne a ono pořád nic. Minule dokonce prohráli doma s Teplicemi. Sice hráli bez vykartovaných Malínského a Pilaře, proti Teplicím dostal další červenou Čvančara. Co jsem slyšel, tak by neměli hrát ani u nás.

Čtrnáct let a dost. Trenér Vlachovský opustil Slovácko, u fotbalu zůstane

Můžou mít na jejich výsledky vliv vložené zápasy z Evropské konferenční ligy?Je to možné. Nemají tak široký kádr jako Sparta nebo Slavia, mohlo je to poznamenat. Nicméně je to pořád nepříjemný soupeř. Budou muset zabrat, i když to si asi říkají před každým zápasem, tak snad se jim to nepodaří zrovna u nás.

Proti Hradci dostal červenou Petr Reinberk. Obrana bude hrát v novém složení. Jak velký to může být problém?

Může nastoupit Míša Tomič, už je s námi nějakou dobu, nějaké zápasy odehrál. Myslím, že Ramba nahradí, nemělo by to mít žádný vliv.

Za poslední tři zápasy jste inkasovali sedm branek. Kde hledat příčinu? Můžeme mluvit o tom, že psychika utrpěla v Budějovicích, nebo neuznané góly proti Plzni?

Sedm branek je dost, ale nevím, čím to může být. V Budějovicích jsme si zápas prohráli sami, proti Plzni jsme měli hromadu šancí, i přes neuznané góly jsme mohli vyhrát. Tam to byla trošku smůla. V Hradci (2:2) jsme dostali góly z hodně přísných penalt. U té druhé bych dokonce řekl, že Míša Tomič byl u míče dřív než domácí hráč.

S Hradcem byl zápas herně vyrovnaný. Jak jste to viděl?

Nijak jsme Hradec nepřehrávali, nebyly tam ani nijak extra šance, takže remíza nakonec asi zasloužená. Nepodali jsme moc dobrý výkon.

Trenér Stýskal o zdravotních problémech: Kvůli bolestem si nechal amputovat nohu

Jako nováček je Hradec Králové na šestém místě? Můžeme o něm mluvit jako o překvapení podzimu?

Asi jo, minulý rok to vyšlo Pardubicím, teď je na tom dobře Hradec. Je pravda, že jsem to od nich nečekal. Od začátku ligy si pořád drží stálou výkonnost a jsou herně nepříjemní. Daří se jim ten systém 3- 4 – 3. V první polovině tabulky jsou asi zaslouženě.

Liga se hraje téměř až do Vánoc. Už se těšíte se na pauzu?

Docela se na volno těším. Příprava v tomto počasí není bůhvíco. Trénuje se většinou na umělce. Už jsem někde říkal, že se netěším na zimní přípravu, to nás znovu čeká umělka.

Za týden budou Vánoce. Máte manželku ze Slovenska. Budou u vás spíš české nebo slovenské svátky?

U nás se vaří dvě polévky kaldoun, to je hustá polévka z drobů a kapustnica. Tam se dává zelí, fazole, klobása. Kapra nejíme, minule jsme měli lososa, letos bude pstruh a malému usmažíme řízek, my je budeme mít na druhý den.