To vše vinou ohniska koronavirové nákazy v OKD. Na Dole Darkov už bylo na Covid-19 pozitivně testováno přibližně 150 lidí, horníků a jejich rodinných příslušníků. „Další stovky kontaktů se ale budou muset ještě dohledat,“ upozornila Irena Martínková z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák už se přitom nechal slyšet, že pokud se epidemiologická situace zhorší, kraj zváží možnost vyhlášení stavu nebezpečí. V pondělí zasedá a oblast Karviné a okolí by mohla spadnout do karantény. Nikdo by tak nemohl z města ani do něj. Čili ani fotbalisté.

„Pokud by k něčemu podobnému došlo, museli bychom to řešit i my,“ konstatoval Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace, která si vzala příklad z manuálu německé Bundesligy.

A Němci si pro podobné případy schválili možnost, že by se tým přesunul do jiné spolkové země (a hrál na jiném stadionu). V českém prostředí však zatím taková dohoda chybí. „Zatím nemáme scénář, kterým by se dalo řídit,“ přiznal Hanuš.