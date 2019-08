Trenér Látal po ztraceném zápase na Bohemians řádně promíchal sestavu. Bylo to ale spíš ze zdravotních důvodů. Kromě Sladkého mu vypadli ještě Greššák, Kerbr a Texl.

Do sestavy tak naskočil na pravém beku poprvé po zranění Martin Hála, ve stoperské dvojici byl vedle Beneše Jan Štěrba a Václav Jemelka se přesunul doleva.

Ve středu pole pak vůbec poprvé v kariéře okusil ligu v základní sestavě Ondřej Zmrzlý.

Lepší začátek si Hanáci, hrající v bílých retrodresech připomínajících stoleté výročí od založení klubu, mohli těžko představit.

Z levé strany odcentroval Jemelka do vápna. Yunis a Plšek ve skrumáži vybojovali míč a druhý jmenovaný ho nakonec poslal do sítě. Nebyl to žádný gól-krasavec, ale platil.

Ani dál bohužel moc pohledných fotbalových momentů k vidění nebylo. Kombinace obou týmů s železnou pravidelností ukončovala nepřesnost.

Až ve 29. minutě se povedla slušná akce Teplicím, když křížný pas podskočil trestuhodně Pilař. Petr Mareš pak předložil přihrávku do vápna přímo jmenovci Jakubovi a ten balon zkušeně poslal mimo dosah brankáře Reichla.

Olomoucké ale zachránilo před vyrovnáním video. Odhalilo, že Petr Mareš při zpracování zahrál rukou, a tak sudí Klíma branku zrušil. Sigmu to ale kdovíjak nenakoplo.

Za obranou se za chvíli po Benešově zaváhání objevil Vyhnal, ale naštěstí branku daleko minul.

Neuspěl ani mladík Žitný, byť byl o poznání blíž, když se pokusil v nastavení prvního poločasu nachytat Reichla střelou z poloviny hřiště.

Sigma nabídla do půle jen centr Zmrzlého, který se po změně rozestavení na 3-5-2 přesunula na post levého halvbeka. Hála však těsně nedoskočil.

Ale co se nepovedlo na konci prvního dějství, vyšlo na začátku druhého. Zase centroval Zmrzlý a Hála tentokrát hlavou zamířil přímo k tyči.

Další pohroma pro Teplice přišla vzápětí. Kodeš nepěkným skluzem zajel do Pilaře a za faul po dalším zásahu videoasistenta viděl červenou kartu.

Ani v deseti se ale žlutomodří nevzdali. Naopak rychle mohli snížit. Brankář Reichl musel zasahovat proti ráně Žitného zevnitř pokutového území a hned o pár desítek vteřin později dokonce potřeboval asistenci Beneše, který vykopl z branky gólovou střelu Hory.

Definitivní pojistku pro Hanáky mohl přidat Jakub Yunis, jenže gólové trápení neprotrhl. Grigar ho výborně vychytal, přestože olomoucký forvard už byl před ním zcela sám.

A tak i přes vedení a početní převahu nervózní a nejistý výkon Sigmy pokračoval. Nepovedený odkop Štěrby málem potrestal Žitný, zaskvět se znovu musel Reichl.

Byl to ale naštěstí poslední záchvěv teplického odporu. Další příležitosti už si oslabení Skláři nevypracovali. Naopak v nastavení ještě Nešporova dělovka málem zlomila břevno.

Olomoučtí tak mohli oslavit důležité vítězství. Díky němu mohou jet za týden na Spartu o něco klidněji. Ještě předtím se ale Hanáci v poháru utkají v úterý s třetiligovými Rosicemi.

SK Sigma Olomouc – FK Teplice 2:0 (1:0)

Branky: 2. Plšek, 48. Hála. Rozhodčí: Klíma – Nádvorník, Hock. ŽK: P. Mareš, Ljevakovič. ČK: 53. Kodeš (T.). Diváci: 3062.

Sigma: Reichl – Hála, Štěrba, Beneš, Jemelka – Zmrzlý (71. Zlatohlávek), Houska – Pilař (85. Látal), Plšek, Falta – Yunis (74. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš – Kodeš, Kučera – Hora (71. Moulis), J. Mareš (58. Ljevakovič), Žitný – Vyhnal (80. Jindráček). Trenér: Stanislav Hejkal.