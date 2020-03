„Od trenérů máme individuální plán, takže převážně chodím běhat. S přítelkyní jsme vyrazili na krátké procházky, ale teď už raději nikam nechodíme. Jsme doma a hodně koukáme na filmy nebo seriály. Občas hraji i na PlayStationu,“ hlásí rodák z Pardubic. Denisa s Janem koukají ve volném čase na televizi a u toho paří hry. „Hlavně série Rychle a zběsile. Viděli jsme všechny díly, a to hned několikrát,“ usmívá se.

„A PlayStation? Docela dost jsem se vrhnul na NHL,“ odkrývá Jan Řezníček. A jak tento postoj hodnotí jeho půvabná partnerka Denisa? „Není z toho nadšená, ale povoluje mi to. Vždycky se nějak domluvíme,“ pronesl záložník SFC.

Nechceme trajdat po návštěvách

Jan Řezníček je sice Pardubičák, ale ve městě perníků a Velké pardubické se nenachází. „Zatím jsme v Opavě, ale možná na víkend pojedeme do Pardubic, aby se nestalo, že bychom byli třeba půl roku bez rodiny. Samozřejmě nechceme trajdat nikde po návštěvách, ale alespoň doma bych se ukázal rád,“ svěřil se.

Aktuální přípravu komentuje slovy: „V minulém týdnu jsme měli každý den běhání. Teď bylo místo běhání i posilování, od kondičního trenéra jsme dostali cviky, které máme dělat. Fotbalovému životu se to ale moc nepodobá. Spíš se nyní cítím jako individuální sportovec, kteří to takhle mají i normálně. Parta z kabiny mi chybí. Je to jiné. Dva týdny se to dá vydržet, ale bude to asi čím dál horší.“

Honza Řezníček propadl otužování. Od ledna se chodí koupat na opavský Sádrák. „Před půlrokem jsme začínali s kluky, ale zůstal jsem v tom sám. (směje se) Od nového roku chodím fakt pravidelně. Od ledna jsem vynechal možná šest dní,“ říká ke své zálibě. Ve vodách Stříbrného jezera je většinou sám.

„Ale občas se někdo najde, v zimě jsem se tam někdy setkával s otužilci. Lidi, kteří chodí kolem, jsou z nás samozřejmě překvapení. Hlavně v zimě, když mrzlo. Otužování je dobré hlavně z pohledu imunity. V podstatě je to i dobrá regenerace a pro mě svým způsobem i ranní rituál, který mě vždy nakopne,“ odkryl další část svého programu.