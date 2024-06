Fotbalová Sparta vstupuje do boje o třetí mistrovský titul v řadě a sen o postupu do základní skupiny Ligy mistrů s dvěma naprosto zásadními změnami. V kabině už nebude sedět hlavní trenér Brian Priske, ani kapitán Ladislav Krejčí. První odešel do Feyenoordu Rotterdam, druhý do španělské Girony. „Na varianty, které se staly, jsme byli připraveni,“ říkal sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na setkání s novináři na úvod letní přípravy.

„Věděli jsme, že o Briana byl dlouhodobý zájem, každé přestupové období v minulosti měl nabídky. Věděl jsem, že se to může stát,“ odpovídal Rosický hned na začátku na dotazy ohledně pro veřejnost možná trochu nečekaného konce hlavního kouče.

„Brian řekl, že nechce a nebude trénovat Spartu. Dostal se do skvělého klubu a chápu, že se chtěl posunout,“ pokračoval šéf sportovního úseku klubu z Letné.

Prý nebylo pochyb o tom, kdo by ho měl nahradit. Volba byla jasná, Priskeho asistent Lars Friis.

„S Larsem jsme však spolupracovali v posledních 18 měsících a důkladně jsme se poznali. Na náš herní styl měl velký vliv už za Briana. Právě proto jsem věděl, že v případě Brianova odchodu bychom oslovili právě Larse,"“ poznamenal Rosický.

Na Letnou k Friisovi přichází jeho krajan z Dánska, Jens Askou, který v minulé sezoně vedl IFK Göteborg a na vlastní žádost byl uvolněn, aby mohl do Prahy. Dalším asistentem bude Tim Sparv, na jaře působící u sparťanského druholigového béčka.

„S Jensem se znám z Dánska. Byli jsme v úzkém kontaktu už jako kolegové a shodli jsme se na našich očekáváních. Rozhodně to pro mě nebyl neznámý člověk. V Dánsku odváděl dobrou práci v klubech, kde to neměl zrovna jednoduché. Myslím, že se přesně bude hodit do našeho systému. Je zároveň bývalým hráčem, který hrál v největších ligách Evropy,“ řekl Lars Friis o svém kamarádovi a nově také svém podřízeném.

Počítat už nemohou s Ladislavem Krejčím, který si z Německa od národního týmu zaletěl do Girony podepsat smlouvu. „Všichni jsme tušili, že může tato situace s odchodem Krejdy nastat. Je to fantastický hráč, lídr a skvělý kapitán. Jde o velkou ztrátu, ale to už je zkrátka součástí fotbalu,“ přikyvoval Friis.

Kdo by mohl Krejčího nahradit, ať už pozičně na hřišti nebo jako kapitána v kabině? Co další posily? „Rád bych nahradil právě Ladislava Krejčího. Chci však zdůraznit, že nejde o mě a má přání. Na složení kádru už nějakou dobu společně pracujeme a diskutujeme o mnoha hráčích. Tomáš Rosický a další se o problematiku složení kádru starají velmi dobře. V tuto chvíli jsme i v procesu hledání nového kapitána. Bavíme se o tom a zjišťujeme, co opravdu od kapitána potřebujeme, jelikož je to důležitý proces. Nejde jen o hráče, který nosí pásku. Jeho role je mnohem podstatnější a leží na něm velká odpovědnost,“ dodal nový sparťanský hlavní kouč.