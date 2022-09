Pomyslným kalichem hořkosti byla pro Spartu úterní remíza 1:1 v Jablonci. Letenští hráli sice čtyřicet minut proti oslabenému soupeři, výsledkem byl ale spíše platonický tlak a pouhá jedna střela na branku. Byl to tak paradoxně domácí Jablonec, který mohl díky bojovnému výkonu rozhodnout, to by ale musel proměnit svůj samostatný úprk na branku rychlonohý Malínský.

Svěřenci trenéra Priskeho mají tak po relativně lehkém losu z úvodních šesti zápasů pouze jedenáct bodů a po vypadnutí z evropských pohárů začínají přicházet z řad fanoušků opodstatněné obavy, jestli to vůbec bude tento rok na boj o mistrovský titul.

„Moc se neohlížíme na Slavii a Plzeň, koukáme na sebe. Trápí nás, že jsme dvakrát ztratili doma a dnes remizovali tady. Ty tři ztráty nás mrzí. Co to může znamenat pro další vývoj sezony, to teď nevím. Každopádně to byl od nás velmi špatný výkon po celý zápas,“ přiznal Priske.

Spartě chybí vůdčí osobnosti

Po odchodu Dávida Hancka ten úkaz bije přímo do očí. V kritických okamžicích není v aktuálním kádru nikdo, kdo by v klíčové chvíli vzal zodpovědnost na sebe. Zářnou výjimkou budiž devatenáctiletý talent Kryštof Daněk, i to je ale smutným příkladem toho, že na klub s mistrovskými ambicemi je to málo.

Hodně si Letenští slibovali příchodem reprezentačního záložníka Jakuba Jankta, který přišel do Sparty že španělského Getafe na hostování s opcí. I šestadvacetiletý levák ale zatím tápe – ve čtyřech zápasech v rudém dresu si připsal pouze jednu žlutou kartu, v kolonce vstřelených branek a asistencí Jankto mlčí. „Dostáváme se do problémů sami. Není to o Jablonci, nebylo to o Bohemce. Je to jenom o nás. Pokud tyhle chyby budeme opakovat, bohužel nebudeme vyhrávat,“ uvědomuje si Jankto hlavní problémy neúspěchu.

Velkým trnem v oku je pro sparťanskou obec její pátá nejdražší posila v historii klubu, Bulhar Martin Minčev. Ten přišel na Letnou s nálepkou technického a gólového hráče, v obou aspektech ale zatím selhává. Jednadvacetiletý ofenzivní záložník přichází pravidelně do zápasu jako žolík, který má rozhodnout utkání, statistiky ale mluví proti Minčevovi.

Rodák z Varny si totiž ve 43 zápasech připsal čtyři branky, k nimž přidal dvě asistence.

Příchod dalších posil?

Slabší přínos a produktivita střídajících hráčů vyvolává logickou otázku – měla by se Sparta i přes vyřazení z evropských pohárů na poslední chvíli pokusit posílit? Velkou vzpruhou pro Spartu bude v dohledné době návrat kapitána Ladislava Krejčího mladšího po zranění. Střední záložník či obránce je schopný i z defenzivních pozic vstřelit řadu branek, které Letenským tolik chybí.

Historicky a v nedávné minulosti byli pro úspěchy Sparty určující krajní záložníci či křídla, kteří buď útočníkům servírovali kvalitní centry, či se individuální akcí prodrali ke gólové šanci. Po odchodu Adama Hložka do Bayeru Leverkusen je ale tato pozice zničehonic pro Spartu hlavním strašákem. „Soupeři proti nám všichni nastupují v rozestavení 5-4-1. Když Jablonec dostal červenou, úplně to zatáhl. Myslím, že musíme víc riskovat, být odvážnější jeden na jednoho. Dávat víc centrů, sypat to tam,“ burcuje sebe i spoluhráče Jankto.

Částečná omluva za nepovedený úvod sezony může přijít už v sobotním utkání proti Zlínu. Případné klopýtnutí či křečovitý výkon ale budou zvyšovat tlak na pozici generálního ředitele Tomáše Rosického. Bývalý úspěšný fotbalista po odchodu Dávida Hancka nevyloučil příchod nových tváří do konce přestupového období.

Po nepovedeném vstupu do sezony se příchod rozdílového hráče doslova nabízí. Neúspěchy se totiž na Spartě neodpouštěly nikdy.