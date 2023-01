Boleslavský talent oblékne sešívaný dres. David Pech přestoupil do Slavie

To jsou čtyři nové posily, které ohlásila Sparta v čele se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. „S trenérem jsme spokojení, jak jsme tým posílili. Vyšel nám plán. Můj cíl byl, aby všichni hráči, které jsme chtěli, tady byli co nejdřív, to znamená před odjezdem na soustředění, což se splnilo. Z tohoto pohledu můžeme být spokojeni. Vytvořili jsme velkou konkurenci v týmu ve všech řadách. Byl to další z našich cílů,“ pochvaluje si nové posily Rosický.

Faktor kotel

Sparta po podzimní části ztrácí ze třetího místa na vedoucí Plzeň sedm bodů, na druhou Slavii pět. I v kancelářích na Letné pochopili, že jde do tuhého – pokud chtějí Letenští bojovat o titul musejí zariskovat.I přestože Rosický proklamoval před začátkem sezony i po zimní přípravě, že chce mít Sparta založené mužstvo z velké většiny na českých hráčích, na Letné to v zimním přestupovém okně zatím vypadá jinak – čtyři posily, čtyři cizinci.

Důležitým faktorem na Letné jsou již tradičně fanoušci, kteří dlouhodobě požadovali, ať je Sparta primárně klubem, který čerpá z českých talentů či tuzemských hvězd. Aktuálně ale vedení Sparty je s ultras na kordy. Skalní fanoušci požadují odstoupení Tomáše Rosického, do toho přišly zákazy jedincům z kotle, kteří se provinili proti návštěvnímu řádu, na což tvrdé jádro Sparty reagovalo bojkotem v posledním domácím zápase, který má pokračovat i na jaře.

Kroky Rosického na Spartě část fanoušků schvaluje, ta druhá mu vyčítá, že se zimní nakupování nápadně blíží působení Andrey Stramaccioniho, který ve Spartě vyvolal v letech 2017 a 2018 internacionalizací a špatnými výsledky pořádný rozruch.

Ten současný se snaží hasit současný trenér Brian Priske, který ve větším počtu zahraničních hráčů problém nevidí. „Hráči ze zahraničí vždycky mohou přinést něco jiného. Nikdy ale nezměníme českou kulturu klubu. Budeme ji chránit. Je ale potřeba také pohled ze zahraničí. Zahraniční hráči vytváří konkurenci. Všichni čtyři mají zkušenosti s mezinárodním fotbalem,“ snaží se Priske uklidnit netrpělivé fanoušky.

Sparta v čele s Tomášem Rosickým bude mít v letní části hodně napilno. A pokud do konce sezony neuspěje (neskončí lépe než na třetím místě), může to znamenat jeho konec, který už byl tématem na konci minulé sezony.