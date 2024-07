Fotbalisté Slovácka vstoupili do nové sezony Chance Ligy domácím zápasem s pražskou Slavií.

„Změněná žlutá karta pro Trávníka za zákrok, který pan Rouček nepískal a ani neviděl, je slušnej bizár,“ komentoval situaci na svém účtu na sociální síti X bývalý ligový fotbalista Zdeněk Folprecht. Později ocenil, že o poločase byla karta oficiálně vrácena skutečně faulujícímu Kohútovi.

Podobné situace ale k vidění příliš často nebývají. Michal Kohút ve 26. minutě vrazil po odehrání míče do slávistického Filipa Prebsla a z ruky sudího viděl zaslouženou žlutou kartu. Jenže do všeho měl ještě co říct VAR, který pozdržel výkop a rozhodčímu Karlu Roučkovi předal nové instrukce.

Hlavní sudí proto před pokračováním hry žlutou kartu zrušil a udělil ji Michalu Trávníkovi, který se hodně divil, čím si podobný trest vysloužil. „Tohle je Michal Kohút. Michal Trávník byl ve hře taky, ale až poté, co Filipa Prebsla trefil Kohút. Jestli bych tedy někomu dal žlutou kartu, tak Michalu Kohútovi. Ale já nejsem rozhodčí,“ nechápali i komentátoři přenosu na O2 TV Sport.

Komedie tím ovšem zdaleka neskončila, Rouček zůstal dál v kontaktu s kolegy u videa, kteří ještě dlouho zkoumali, zda by Trávník neměl dostat rovnou červenou kartu. Nehrálo se kvůli tomu téměř pět minut, než hlavní sudí dostal pokyn, že může nechat zápas pokračovat. Až o poločase pak rozhodčí celou situaci napravili a kartu vrátili zpátky ke jménu Kohúta.

„Mně přijde, že VAR na dálku je sice v bezpečné vzdálenosti od všech funkcionářů, ale až moc daleko od samotného zápasu. Když vidím ty záběry, tak mi tam chybí už jen pivko a brambůrky. Pohodička a něco tam najdem,“ podělil se o svůj názor jeden z komentujících na síti X.

Tyto reakce směřájí k novince letošní sezony, kdy videorozhodčí posuzují situace z nového VAR centra, kde mají k dispozici konečně i certifikovanou ofsajdovou čáru. Jenže jak se ukazuje, v prvním kole ještě všechno trochu drhlo.

Video odhalilo teplický dvojdotek

„S VARem byl problém, před zápasem nefungoval. Buď nešel zvuk, nebo obraz, teď nevím. Nikdo mi to ale neokomentoval. Nejhorší je, že tam stojíte a nevíte, co se děje, co se řeší, je tam prodleva, nehraje se,“ vyprávěl po utkání Bohemians s Baníkem ostravský trenér Pavel Hapal.

Tomu se nelíbilo dlouhé posuzování druhé branky klokanů, která padla necelých devět minut před koncem základní hrací doby. Fanoušci i hráči v Ďolíčku si na verdikt museli počkat přes dvě minuty od okamžiku, kdy míč prošel do brány.

Na jiných stadionech byly kvůli videu ale ještě větší prodlevy. Na Spartě se neuznaný vyrovnávací gól řešil přes tři minuty a na Dukle se jediná branka domácích rozebírala dokonce téměř čtyři minuty.

Zajímavý příběh ale napsalo video i v souboji Hradce Králové s Teplicemi. Hosté ze severu Čech v poslední minutě skórovali po nepovedeném rohu, jenže Daniel Trubač při rozehrávání od praporku podklouzl a zahrál míč dvakrát.

Video proto branku z logiky věci správně odvolalo a povzbuzený Hradec následně udeřil a zvítězil 1:0. I tady ale rozhodování zabralo přes tři minuty času. A právě to se fotbalovým fanouškům nelíbí.

Celý proces nicméně v pondělí posvětila i komise rozhodčích. „Hráč hostujícího družstva č. 20 při zahrávání kopu z rohu se dopustil přestupku – dvojí hraní míčem. VAR v tomto případě dle protokolu správně intervenoval,“ píše se v komuniké fotbalové asociace.

„Posuzování VAR za mě šíleně trvá,“ svěřil se na sociálních sítích jeden z uživatelů. „Jsem na stadionu, absolutně netuším, co se tam zkoumalo… vím jen, že se 5 minut nehrálo,“ přisadil si další z diváků, který osobně zavítal na zápas mezi Slováckem a Slavií.

Šlo jen o porodní bolesti nového VAR centra, nebo si fanoušci mají na podobné prostoje a občas i zmatené výroky zvykat? Hodně může napovědět už druhé kolo, ve kterém budou mít rozhodčí šanci na reparát.