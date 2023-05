Opora. Na hřišti, v šatně, na tréninku. Kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí dokázal tým dotáhnout k prvnímu mistrovskému titulu od roku 2014. Sezona se nevyvíjela úplně podle sparťanských představ, ale její druhá polovina a finiš dopadla tak, jak si rudý národ už dlouho přál.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí. | Foto: ČTK

„Poslední měsíce jsem z týmu cítil obrovskou euforii, že to zvládneme,“ přiznal kapitán.Bezbranková remíza na Slovácku Spartě stačila. Bezprostředně po závěrečném hvizdu rozhodčího se ve sparťanských tvářích zrcadlila směs nadšení i úlevy. Tlak byl obrovský.

„Ohromné fyzické i psychické vyčerpání. Byl to těžký boj. Všichni jsme o titul bojovali poprvé, klobouk přede všemi, že to vydrželi. I když to nevypadalo herně nejlépe, byli jsme v sezoně prostě nejlepší, ať si každý říká, co chce. Pořád jsme dřeli, makali, euforie je obrovská, jsem hrdý na všechny,“ pokračoval Ladislav Krejčí mezi novináři.

Čím Sparta zlomila titul na svoji stranu? „Oddanost, týmovost, práce na hřišti i mimo hřiště, která nešla vidět a nebude se o ní mluvit. Vybudovali jsme něco neuvěřitelného,“ vyprávěl dojatý Krejčí.

Pro Spartu šlo o 37. titul sezony. Trička s tímto číslem si pak navlékli všichni hráči i realizační tým. Byl na něm nápis Šampioni z L37né. Číslo 37 znamená nejen titul, ale také číslo, které má na zádech kapitán Ladislav Krejčí.

„Je to pro mě splnění životního snu. Velká životní kapitola, které jsem chtěl dosáhnout. Jsem rád, že jsem kapitánem týmu, který to dokázal dotáhnout a byl součástí tohoto mančaftu. Je to krásný motiv, za kterým jsme všichni šli. Vryl jsem si to do sebe,“ usmíval se.

Oslavy budou určitě velkolepé. „Myslel jsem, že bezprostředně po zápase bude euforie větší, ale spíš to ze mě všechno spadlo. To přijde, na oslavy se těším,“ dodal hráč, který už ve svém mladém věku 24 let vstoupil mezi klubové hvězdy.