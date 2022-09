Divácky atraktivní utkání. Musím diváky pochválit za podporu, hlavně v závěru, byli výborní. V poslední době vytváří dobrou atmosféru. Jsem zklamaný z několika věcí. Naprosto zásadními rozhodnutími rozhodčích, které ovlivní průběh utkání. Jsem zklamaný naším vstupem do utkání. Měl jsem pocit, že jsme ještě na výletě a ne na hřišti, že to, co si řekneme, nejsme schopni plnit. A jsem zklamaný výsledkem. Hlavně v druhém poločase kluci ukázali charakter a mentální sílu. Vrátili jsme se do zápasu, bohužel jsme udělali triviální chyby, které Plzeň nemilosrdně trestá. Asi zasloužené její vítězství, ale pro mě s velkou pachutí.

Především kvůli situaci před penaltou Plzně, které předcházel nejspíš otočený aut u vaší lavičky?

To je úplně evidentně otočený aut. To není malá teč. Možná to nevidí pomezní, ale čtvrtý rozhodčí to vidí a není schopný to nahlásit. Další věc je v devadesáté minutě, kdy si Hejda pomáhá přes Chytila. Obejmutí hráče. Říkám vám, že čtyřicet metrů před brankou to písknou všichni jako obranný faul na sto procent. Ale v devadesáté minutě se to proti Plzni nepískne! Nevím, kde je ta hranice, co se ještě může a co ne. U penalty na Chorého jsem viděl natažený dres Pokorným, to je asi jednoznačné, hloupé od nás. Ale potom nemůže Hejda jít po Chytilovi úplně nesmyslně rukama, hloupě. Ale rozhodčí si to určitě obhájí, i když jdou proti logice fotbalu.

Sporná byla i ruka Jirky ve vápně.

Prý byla v přirozené poloze a nemohl reagovat, to jsou už sporné věci. Pak ještě při tyči Růska byla teč Plzně, Pernici, všichni to vidí, ale místo rohu odkopává soupeř v největším našem tlaku. Ať mi tohle někdo vysvětlí! To jsou tři věci, které mají jednoznačný vliv na celé utkání. Pro nás je to bolestivé, nechci za to schovat náš výkon, protože první poločas nebyl důstojný. Od Juraje Chvátala mám daleko větší očekávání. Je potřeba, aby si uvědomil, že na výkony musí navazovat, ne abychom byli uspokojení. Vypadnou nám dva hráči kvalitou a nemáme v tu chvíli možnost reagovat. Očekávám, že tihle hráči nás budou držet stabilně vysokou výkonností.

Říkáte, ať vám někdo verdikty sudích vysvětlí. Vy pro ně máte nějaké vysvětlení?

Ne, pak by to zavánělo tím, že mám pocit, že někdo někomu straní. Pro mě to jsou věci, které jsou naprosto zřejmé. Tečovaný míč, to není o špičku, to fakt změní směr. Ti chlapi tam jsou čtyři. Nechápu, že to nikdo na sebe nevezme, když to vidí. Pro mě je to s podivem. Cítím křivdu, tak mluvím poměrně plamenně a hledám důvody. Ale mrzí mě to. Vypadá to jako maličkost, která pak rozhodne o celém utkání.

Zdánlivou maličkostí je i vzdálenost zdi při přímých kopech Sigmy z nebezpečných pozic. Ve dvou případech se zdálo, že Plzeňští nestáli devět metrů, ale sotva sedm.

Jo, přišlo mi, že byla strašně blízko. Nebylo ani možné se přes zeď dostat. Ale tak mi to přišlo z reálu. Byla tak sedmi metrech. Ale možná nemá rozhodčí úplně dobrý metrový krok.

V čem byl problém při rozhodující trefě Havla, který mohl skórovat už o chvíli dřív do prázdné branky?

Nevím, jestli jsme nebyli hektičtí, jestli jsme neměli pocit, že po vyrovnání jsme blízko k tomu, abychom utkání otočili. Vypadli jsme v organizaci. Ale to je Plzeň, dostane se do těch situací. Měli jsme to při tom gólu poměrně dobře nabrané, ale odrazí se to k nim. Měli jsme lépe předvídat, ale zase tam byl souboj Mosquera – Chvátal, který tomu předcházel. Mám očekávání, že to Juraj vyřeší jiným způsobem, než že míč vždycky skončí pro soupeře.

Nedorazů tam bylo víc, také od Pokorného nebo Breiteho. Plzni jste gólové zakončení usnadnili, že?

Bylo to o reakci. Vlkanovu pustíme na osu jednoduše, i Lukáš Greššák mohl udělat víc. Je potřeba, abychom byli vlčáci na druhé balony ve vlastním boxu. Neuspěli jsme ani v šestnáctce soupeře, protože jsme šanci nevyužili a kýžený bod nevydolovali. Je potřeba přiznat, že kdyby soupeř proměnil příležitosti, mohli jsme dostat pět gólů. Strašně jsme jim to ulehčili.

Šancí jste si také vytvořili dost, ale nepředstavoval jste si větší podporu Chytila na hrotu?

Určitě představoval. Plzeň když dnes vystřídá, tak vystřídá fakt kvalitou. Bassey, Mosquera… Nám hodně chyběl Filip Zorvan, jeho kreativitu a útočnou kvalitu bychom užili. Vychází to z typologie hráčů, že je máme spíš do nižších pozic. Kvalitu do finálního řešení úplně nemáme. Ale já nebyl první poločas spojený ani s Mojmírem Chytilem, musíme uhrávat i těžké balony pod tlakem. Druhý poločas byl ale výborný, mužstvo pracovalo dobře, nevzdalo se za žádné situace a až do konce jsme se o bod rvali.

Střídání vás však oživila, druhý gól Chytila padl po krásné souhře Greššáka s Matouškem.

Greššu jsme tam dávali s tím, že je schopný udělat kreativní invenci, i když na riziko. Vyšlo mu to. Krásný předfinální i finální balon. Tohle je krásná věc, ale třikrát centrujeme z pravé strany a Kuba Matoušek je na levé straně na lajně, přitom už musí být v nebezpečnější pozici v náběhu. To jsou věci, které musíme zvládat. Plzeň je schopná čtyři minuty dohrát u rohového praporku. Je to velký rozdíl oproti nám ve volbě potřebného řešení.

Co říkáte na výkony Růska? Vypadá to, že se trápí.

Naše očekávání jsou vyšší, říkám to opakovaně už od jeho příchodu. S potenciálem, který ukazoval v Brně i mládežnických reprezentací, je to hráč, který je ve finále obrovsky nebezpečný, komplexní, má levou, pravou, útočnou hlavu velmi dobrou. Sráží ho psychika. Není dobře nastavený, je často frustrovaný, balony mu končí na tyčích. Přitom teď bych čekal, že se po brance s Pardubicemi uklidní. Neříkám, že tam není snaha, ale klid chybí.

I přes zájem Pardubic zůstává váš asistent Jiří Saňák. Jste rád?

Určitě jsem rád. My jsme v nějaké situaci a Pardubice také. Já vždycky říkám, že to asi dopadne tak, jak má. Jirka tady má velký prostor. Chápu jeho ambici, přeju mu to, jednou bude ligový trenér, protože na to má kvality. Ale teď vedení usoudilo, že je potřeba, aby byl s námi. S tím já plně souhlasím. Je to důležitý článek realizačního týmu. Každý je nahraditelný, ale je otázka, v jakém rozsahu. Takhle rychle bychom nebyli schopni zabezpečit adekvátní náhradu, to byla nejzásadnější věc.