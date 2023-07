Příprava fotbalistů Baníku Ostrava je ve finále. V posledním testu léta svěřenci kouče Pavla Hapala remizovali v Turzovce v nikterak záživném duelu se Žilinou 0:0. V defenzivě Slezané obstáli, naopak směrem dopředu mají před ligovým startem v Liberci na čem pracovat. Toho si byl vědom i kouč, jemuž v generálce na hřišti chybělo několik opor.

Trenér Baníku Pavel Hapal | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jak hodnotíte poslední přípravný zápas?

Výsledkově nejsme spokojeni, i když jsme ještě nehráli v takovém složení, v jakém si to představujeme pro Liberec. Někteří totiž chyběli ze zdravotních důvodů. Myslím však, že zápas splnil účel, až na nějaké maličkosti jsme hráli v defenzivě velmi zodpovědně, horší to bylo směrem dopředu. Skoro žádné situace jsme si nevytvářeli, byli jsme hodně nepřesní. S tím spokojenost není. Ale věřím, že když jsme dnes góly nedali, tak je dáme v prvním ligovém utkání.

Trenér Zlína Vrba: Dokázali jsme nejen sobě, že umíme hrát i složité zápasy

Žilina nastoupila v oslabené sestavě, jelikož ve čtvrtek hrála předkolo Konferenční ligy a příští týden ji čeká odveta venku. Čím si vysvětlujete, že ofenzivní složka nebyla moc výrazná? Je to ještě z tréninku?

Myslím si, že trochu tam ještě těžké nohy byly, ale na druhé straně jsme byli hodně nepřesní a nedůslední ve finále. Já věřím, že to za ten týden ale doladíme a v lize to bude úplně jiné.

Nebál jste, jak k tomu Žilina při účasti v Evropě přistoupí?

Ne. Věděli jsme, že k tomu přistoupí zodpovědně. U nich se nic nemění, Žilina je díky systematické práci kvalitní mužstvo, takže i ti hráči, kteří nastoupili, jsou plnohodnotnými členy kádru a měli velkou kvalitu. Samozřejmě trenér se vždy rozhoduje podle výkonnosti základní jedenáctky, někteří tam nebyli, ale i ostatní úroveň mají. Proto jsou v kádru Žiliny.

Za vás nehráli Filipové Kaloč a Blažek. Proč?

Ze zdravotních důvodů. Nechtěli jsme nic riskovat, protože chceme, aby byli plně připraveni na první mistrák.

Nejde o vážná zranění

Jak to vypadá s dvojicí Robert Miškovič a Jiří Klíma, kteří v přípravě neodehráli ani minutu?

Oba dva jsou zranění a nebudou připravení ani na začátek ligy. Nemůžeme s nimi počítat.

A co David Fadairo?

S ním počítáme, jeho působení v Baníku by se mělo dotahovat, ale i on má zdravotní problémy.

Zdroj: David Hekele

Nemrzí vás, že po celou přípravu nemáte kádr pohromadě, protože neustále někoho limitují malá zranění.

Většinou nejde o vážná zranění. Až na Klimiče, který ten problém má od zápasu s Brnem. Tam se to nehojí. Jinak ale měli problémy vesměs hráči, kteří přišli, kteří s námi netrénovali a vešli do našeho tréninkového procesu. Možná je to pro ně změna, nebo jiný styl tréninku. To může být důvodem. Ale opakuji, nejsou to zranění, že by měli vypadnout na dlouhou dobu.

Vyjma Jiřího Fleišmana…

Ale i ten se do toho už dostává. Už trénoval, sice ne plnohodnotně, ale měl tam i nějakou přihrávku a dotek s míčem. Jde to u něj velice rychle a věřím, že brzy bude fit.

Baník v týdnu oznámil příchod talentovaného Samuela Grygara. Jaké s ním máte záměry?

Jsme rádi, že se vrátil odchovanec, ale musí tvrdě pracovat. Naskočil k nám z individuálního tréninku, s mužstvem až na dva tréninky nebyl. Nedali jsme ho hrát za béčko ani s námi, protože nechceme riskovat, aby se hned po dovolené zranil. V kádru A-týmu bude, co dál, to se budeme rozhodovat podle výkonnosti.

Kuzmanovič o vyhazovu z Baníku: Mrzí mě atmosféra okolo, Hapal ani nezavolal

Celý zápas odehrál Filip Kubala, který se také potýkal během přípravy se zdravím. Tohle byl tedy první pořádný test, co myslíte?

Ano, měl lehké zdravotní potíže, jsem proto rád, že to zvládl. Uvažovali jsme, že ho ještě v nějaké 70. minutě dáme dolů, ale po vzájemné dohodě jsme ho tam nechali. Řekl, že to zvládne a dohraje.

Kádr čítá kolem třiceti jmen. Není to moc? Plánujete ho zužovat?

Samozřejmě zúžíme, respektive už zužujeme, protože Holaně s Měkotou jsme dali do béčka. Dnes hráli i zápas. Měkota určitě zůstane a pokud by Holaň nedostal příležitost hrát vyšší soutěž, dejme tomu druhou ligu, tak tím, že s nimi chceme pracovat, budeme je mít v tréninkovém procesu často. Tím se nic nezmění.

Kádr je tímto kompletní a další posilování už nevyhlížíte?

Myslím, že je kompletní, ale ještě něco v hlavě máme a uvidíme, jestli to bude reálné, nebo ne.

Zdroj: David Hekele

O sestavě pro zápas v Liberci máte jasno, nebo je ještě dost otazníků?

Vesměs ano. Vesměs už máme představu, jakým způsobem a s jakými hráči v prvním utkání nastoupíme. Věřím, že vyjma Miškoviče a Klímy budou příští týden všichni zdraví.

Bude se jedenáctka U Nisy výrazně lišit proti té, která byla k vidění v Turzovce?

Určitě bude. Musíme zvážit i zdravotní stav, o kterém jsem mluvil, ale změny budou.