„K tomuto kroku dlouho schylovalo. Přeci jen čas nezastavíme a fotbal se bohužel nedá hrát věčně. Dlouho jsem se na to připravoval, různými způsoby jsem končil už několikrát a myslím, že teď nastal opravdu ten správný čas definitivně skončit,“ potvrdil Rudolf Skácel, který nemá v plánu pokračovat dále s fotbalem na nižší úrovni.



„Určitě ne. Řekl jsem, že kariéru dohraji na nejvyšší úrovni. Hrál jsem fotbal dvacet let a maximálně jsem si to užil,“ prozradil fotbalista, který má na svém kontě zlato z mistrovství Evropy U21 z roku 2002, dva skotské ligové poháry s Hearts of Midlothian a jeden český s pražskou Slavií.

Skácel během své kariéry působil ještě mimo jiné i ve francouzském Olympique Marseille, anglickém Southamptonu nebo německé Hertě Berlín. Závěr kariéry ale strávil v Příbrami. „Jednalo se o dva roky, které byly nad plán. Přišel jsem s tím, že odehraji sezonu a skončím s fotbalem. Že si poslední rok kariéry užiji. Dotáhli jsme to do první ligy, což možná někteří nedocenili. Šlo o ohromný úspěch. Jsem Příbrami vděčný, že jsem to mohl zažít,“ poděkoval klubu od Litavky, ve kterém v poslední době plnil i roli mentora a byl nápomocen mladým hráčům v těžkém závěru sezony, ve kterém Příbram musela odvracet hrozbu sestupu.

Vše ale mělo happyend v podobě záchrany ve FORTUNA:LIZE, kterou zařídila nedělní bezbranková remíza v domácím odvetném barážovém utkání proti Zbrojovce Brno. „Podle mého názoru je naše záchrana naprosto zasloužená, protože v lize byla horší mužstva než my. Je velký rozdíl hrát první a druhou ligu. Já věřím, že se klukům bude dařit i nadále. Je to krásný konec příběhu. Jsem rád, že jsem mohl tímto způsobem ukončit kariéru a odejít se ctí,“ zářil štěstím po utkání nedělním utkání, do kterého však nezasáhl.

A co bude dál? O svých nejbližších plánech po skončení profesionální fotbalové kariéry má Skácel jasno. „Chci si odpočinout, věnovat se rodině a postupně se připravovat na další život, protože tímhle to nekončí. Mám spoustu nápadů, co dál. Jednou bych i rád pokračoval u fotbalu, tak uvidíme, jak to celé dopadne,“ uzavřel Rudolf Skácel.